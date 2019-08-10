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12:00 10 Августа 2019

На тушение лесных пожаров в Сибири выделят шесть миллиардов рублей. Россия за неделю. ФАН-ТВ

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Взрыв на складе боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Одной из главных точек в лентах новостей на этой неделе стал Красноярский край. В Ачинском районе произошел взрыв на военном складе. По версии следствия, во время погрузки боеприпасов начался пожар, из-за которого сдетонировали снаряды. Увы, без жертв не обошлось: один человек погиб, 12 пострадали. Чтобы не допустить трагедии, власти решили срочно эвакуировать местных жителей, а это около 16,5 тысячи человек. Жилые дома и другие строения ближайших поселений были повреждены. Но беда не приходит одна: 9 августа на складе вновь прогремел взрыв. Пострадали не менее пяти человек. Причиной стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. За день до этого, 8 августа, еще один инцидент произошел на военном полигоне в Архангельской области, где загорелась реактивная установка. По данным госкорпорации «Росатом», погибли пятеро специалистов, ранены не менее трех. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Тушение лесных пожаров

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Тушение лесных пожаров — также тема номер один. На спасение массивов из резерва правительства России выделят почти 6 млрд рублей. Такую сумму на внутреннем заседании озвучил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Средства направят в Якутию, Иркутскую область и Красноярский край — это регионы, где огонь охватил большую площадь.
«Работы по тушению пожаров идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны, другая техника. Эта работа должна быть продолжена, ее нужно контролировать», — сказал Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ.
По данным на 8 августа в России горело практически 2,5 миллиона гектаров лесов. Сотрудники МЧС делают все, чтобы не допустить распространения огня и спасти природные богатства. В одной Якутии пожарные выполнили 255 вылетов и сбросили на лес более 1,5 тысячи тонн воды. К счастью, огонь не распространился на жилые дома.

Закон о страховании жилья от ЧС

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Кстати, в России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС. Он предполагает, что региональные власти сами будут разрабатывать свои программы с учетом климатических особенностей. При этом регионы могут и отказаться от такой разработки. Согласно инициативе, застрахованные владельцы жилья в случае непредвиденных обстоятельств смогут получить полное возмещение ущерба. Это касается природных аномалий и рисков техногенного характера.

Предотвращение теракта в Ингушетии

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Теракт предотвращен. В Ингушетии ликвидировали боевика, который планировал устроить серию взрывов в республике. Он скрывался в одном из частных домов станицы Вознесенское. Об этом узнали сотрудники ФСБ. Они сразу же прибыли на место, предложили бандиту сдаться и сложить оружие. На что он открыл огонь. В ходе перестрелки злоумышленника нейтрализовали. В доме силовики обнаружили самодельную бомбу, гранаты, оружие и боеприпасы. Выяснилось, что мужчина вербовал жителей республики, чтобы создать террористическую банду.

Проверка в ФБК

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Псевдо-антикоррупционеры раскрывают свое истинное лицо. В офисе Фонда борьбы с коррупцией и у его сотрудников 8 августа проходили обыски. Оказывается, те, кто пытался уличить чиновников во взятничестве, сами не чисты на руку. Сомнительную организацию блогера Алексея Навального проверили по делу об отмывании денег. Речь идет о миллиарде рублей. По данным следствия, с начала 2016-го по конец 2018 года люди, связанные с ФБК получали от третьих лиц крупные суммы денег. Для легализации средств они внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков и перевели все на счет фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Штраф Соболь за митинги

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

А вот сторонница Навального Любовь Соболь потеряла на неделе не одну сотню тысяч. А за месяц — более 630 тысяч. В такую немалую копеечку ей влетели несанкционированные митинги в Москве. 7 августа столичный Хорошевский районный суд оштрафовал юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией еще на 300 тысяч рублей за незаконную акцию 27 июля. Тогда независимый кандидат активно призывала выходить на несанкционированный митинг. В тот день на улицах начались беспорядки, полиция задержала около тысячи человек. А поводом для незаконных митингов стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее и других кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причина — липовые подписи. У той же Соболь нашли около 14% подделок.

Скончался Вилли Токарев

Взрыв на складе боеприпасов привел к эвакуации в Ачинском районе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

На 85-ом году жизни скончался певец Вилли Токарев. Еще в конце мая артиста экстренно госпитализировали. Он находился в реанимации одной из клиник Москвы. Артист эстрады был автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. На его счету такие популярные композиции, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна». За их исполнение он удостаивался премии «Шансон года» в номинации «Лучший певец». Также он написал известные произведения, «Кто виноват?» для Анатолия Королева, «Дождь» для Эдиты Пьехи и другие. Напомним, в 1974 году Токарев переехал в США, где успел поработать и уборщиком, и почтальоном, и таксистом, а в итоге стал настоящим кумиром русскоязычной эстрады. Впервые в СССР он прилетел с концертами в 1989 году.