На тушение лесных пожаров в Сибири выделят шесть миллиардов рублей. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Взрыв на складе боеприпасов Одной из главных точек в лентах новостей на этой неделе стал Красноярский край. В Ачинском районе произошел взрыв на военном складе. По версии следствия, во время погрузки боеприпасов начался пожар, из-за которого сдетонировали снаряды. Увы, без жертв не обошлось: один человек погиб, 12 пострадали. Чтобы не допустить трагедии, власти решили срочно эвакуировать местных жителей, а это около 16,5 тысячи человек. Жилые дома и другие строения ближайших поселений были повреждены. Но беда не приходит одна: 9 августа на складе вновь прогремел взрыв. Пострадали не менее пяти человек. Причиной стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. За день до этого, 8 августа, еще один инцидент произошел на военном полигоне в Архангельской области, где загорелась реактивная установка. По данным госкорпорации «Росатом», погибли пятеро специалистов, ранены не менее трех. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Тушение лесных пожаров Тушение лесных пожаров — также тема номер один. На спасение массивов из резерва правительства России выделят почти 6 млрд рублей. Такую сумму на внутреннем заседании озвучил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Средства направят в Якутию, Иркутскую область и Красноярский край — это регионы, где огонь охватил большую площадь. «Работы по тушению пожаров идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны, другая техника. Эта работа должна быть продолжена, ее нужно контролировать», — сказал Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ. По данным на 8 августа в России горело практически 2,5 миллиона гектаров лесов. Сотрудники МЧС делают все, чтобы не допустить распространения огня и спасти природные богатства. В одной Якутии пожарные выполнили 255 вылетов и сбросили на лес более 1,5 тысячи тонн воды. К счастью, огонь не распространился на жилые дома.

Закон о страховании жилья от ЧС Кстати, в России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС. Он предполагает, что региональные власти сами будут разрабатывать свои программы с учетом климатических особенностей. При этом регионы могут и отказаться от такой разработки. Согласно инициативе, застрахованные владельцы жилья в случае непредвиденных обстоятельств смогут получить полное возмещение ущерба. Это касается природных аномалий и рисков техногенного характера.

Предотвращение теракта в Ингушетии Теракт предотвращен. В Ингушетии ликвидировали боевика, который планировал устроить серию взрывов в республике. Он скрывался в одном из частных домов станицы Вознесенское. Об этом узнали сотрудники ФСБ. Они сразу же прибыли на место, предложили бандиту сдаться и сложить оружие. На что он открыл огонь. В ходе перестрелки злоумышленника нейтрализовали. В доме силовики обнаружили самодельную бомбу, гранаты, оружие и боеприпасы. Выяснилось, что мужчина вербовал жителей республики, чтобы создать террористическую банду.

Проверка в ФБК Псевдо-антикоррупционеры раскрывают свое истинное лицо. В офисе Фонда борьбы с коррупцией и у его сотрудников 8 августа проходили обыски. Оказывается, те, кто пытался уличить чиновников во взятничестве, сами не чисты на руку. Сомнительную организацию блогера Алексея Навального проверили по делу об отмывании денег. Речь идет о миллиарде рублей. По данным следствия, с начала 2016-го по конец 2018 года люди, связанные с ФБК получали от третьих лиц крупные суммы денег. Для легализации средств они внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков и перевели все на счет фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Штраф Соболь за митинги А вот сторонница Навального Любовь Соболь потеряла на неделе не одну сотню тысяч. А за месяц — более 630 тысяч. В такую немалую копеечку ей влетели несанкционированные митинги в Москве. 7 августа столичный Хорошевский районный суд оштрафовал юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией еще на 300 тысяч рублей за незаконную акцию 27 июля. Тогда независимый кандидат активно призывала выходить на несанкционированный митинг. В тот день на улицах начались беспорядки, полиция задержала около тысячи человек. А поводом для незаконных митингов стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее и других кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причина — липовые подписи. У той же Соболь нашли около 14% подделок.