Был и будет легендой: родные, друзья и поклонники простились с Вилли Токаревым. ФАН-ТВ

Сегодня в храме Святителя Николая в Котельниках в Москве прошла церемония прощания с Вилли Токаревым.

Букеты цветов, плакаты, на которых Вилли Токарев жизнерадостно улыбается, и так много невысказанных слов, лишь добрых и трогательных на церемонии прощания друзья, коллеги и близкие артиста.

Известный шансонье умер 4 августа, после длительной болезни, ему было 84 года. Огромный музыкальный багаж за спиной — за свою жизнь Токарев записал около 50 музыкальных альбомов. Долгое время он жил в Америке. Слава пришла к нему уже в зрелом возрасте.

«Это правильно, когда человеку приходит в такое время слава, что он уже становится взрослым. Ни малолетним, когда тебе 20 лет, а вот в это время, когда он уже работает на полную катушку, Господь тебе дает разум уже, и ты задумываешься ни о каких-то мирских вещах, о высшем», — сказал Владимир Ясный, музыкант.

Продолжал свое творчество Вилли Токарев и в период тяжелой болезни. Давал концерты и снимался на телевидении. Его песни, известные хиты звучали и во время прощальной церемонии. Панихида проходила в закрытом режиме. Проводить шансонье в последний путь пришли Стас Намин, Александр Рапопорт, Михаил Шуфутинский и многие другие артисты.

«Каждый человек, приходящий на это место, он чувствует необходимость, что более важного места в их жизни нет, чем смотреть на Вилли Токарева, на артиста», — говорит Сергей Крылов, певец.

«Он такой открытый, добрый очень, и бескорыстный и щедрый человек, он звонит и говорит: «Пошли в пиццерию» — сидит и все мне пластинки свои дает, говорит: «Ты послушай, послушай». У него глаза горели, представляете, вот в этом возрасте, глаза горят у человека, это говорит о том, что он человек необыкновенной души», — вспоминает Александр Левшин, режиссер, музыкант.

«Светлый человек, никогда никого не предал, он любил своих близких», — сказал Михаил Шуфутинский, певец.

«Этот человек прошел через многое, и он ценил свой путь и понимал, что каждый его шаг — это что-то важное и что-то хорошее», — говорит Евгений Григорьев, музыкант.

У входа в церковь во время прощальной церемонии собрались десятки поклонников артиста. Похоронили шансонье на Калитниковском кладбище.