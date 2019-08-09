Эксперты рассказали, как распоряжаться временем, чтобы все успевать

Москва, 9 августа. Издание Planet Today рассказало, как управлять своим временем, чтобы успевать делать все запланированные дела.

Самым первым шагом на пути к успешному тайм-менеджменту является упорядочивание информации. Для начала нужно просто записать все дела на бумаге и обозначить дату их исполнения. После этого — начать выполнять поставленные задачи, не отвлекаясь на мелочи.

Чтобы уложиться в срок, нужно придерживаться принципа 30% времени работе, 70% — себе. При этом если вы все же не успели выполнить какой-то пункт, это не страшно. Его можно поставить на завтра под номером один. Психологи также советуют разделять планы на «важные дела» и «не важные», пишет Planet Today.

Если предстоящее дело сложное, лучше выполнить его в первой половине дня. Важно также, чтобы все поставленные задачи были выполнимы.

Не лишним будет изолировать себя от отвлекающих факторов — постороннего шума, предметов, освещения и так далее. А если на пути к цели вам понадобится помощь близких, не игнорируйте ее.