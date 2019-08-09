СК возбудил уголовное дело после публикации ФАН о свалке в Павлово

Павлово, 9 августа. Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» после публикации ФАН о токсичной свалке, которая долгие годы отравляет жителей Павлово.

Напомним, в начале июля Федеральное агентство новостей рассказывало о катастрофической ситуации со свалкой с токсичными отходами — после долгих лет бездействия местных властей она разместилась на большой территории рядом с жилыми домами.

В 2006 году бывшая нефтебаза «Лукойла» перешла в рамках договора аренды в ведение частной компании, которая начала складировать ядовитые отходы под открытым небом, и ненадлежащим образом утилизировать их. Как итог — огромное токсичное озеро в несколько метров глубиной и «опустынивание» окружающей территории из-за невыносимых условий жизни и угрозы здоровью.

Спустя месяц после публикации ФАН Следственными органами Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области было объявлено, что «с 2005 года на участке местности, расположенном в районе улицы Вокзальной города Павлово Нижегородской области незаконно осуществлялся прием и хранение экологически опасных веществ и отходов производства. В результате функционирования указанной токсичной свалки причинен ущерб в размере свыше 6 миллионов 290 тысяч рублей».

«В июле 2019 года по информации, размещенной в СМИ, о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки, расположенной рядом с домами в городе Павлово была организована доследственная проверка, — говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте областного СК. — Кроме того, на личный прием к руководителю следственного управления Следственного комитета России Андрею Виноградову обратилась инициативная группа жителей Павлово по вопросу функционирования свалки. По результатам доследственной проверки и рассмотрения заявления граждан и возбуждено указанное уголовное дело».

Как сообщает ведомство, расследование уголовного дела, которое в настоящее время продолжается, находится на контроле у руководителя следственного управления.