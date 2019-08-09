Минпромторг назвал преждевременным вывод о снижении спроса на дешевые лекарства в РФ

Москва, 9 августа. Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении спроса на дешевые лекарства в ценовой категории от 50 до 500 рублей в России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства сообщил, что впервые продажи лекарств в ценовой категории от 50 до 500 рублей сократились, сообщает Deita.ru. По данным Минпромторга, с января по май текущего года продажи лекарств дороже 500 рублей выросли на 13,5%, при этом спрос на лекарства в сегменте от 150 до 500 рублей сократился на 1,6%, в сегменте от 50 до 150 рублей – сократился на 1,9%, а дешевле 50 рублей – сократился на 8,1%, сообщает телеканал «360».

«Данные за указанный период, как и за полугодие, не в полной мере репрезентативны, вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать по итогам года», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что продажи препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по итогам первых пяти месяцев 2019 года в сегменте от 500 рублей выросли на 12%, в сегменте от 150 до 500 рублей – увеличились на 1,4%, в сегменте от 50 до 150 рублей – на 4,2%, а дешевле 50 рублей – выросли на 9,2%.

Кроме того, в Минпромторге отметили, что многие лекарства из перечня ЖНВЛП применяют преимущественно или даже исключительно в условиях стационара, а также закупаются в рамках госпрограмм. В ведомстве добавили, что Минпромторг осуществляет ежеквартальный мониторинг производства лекарств в категории до 50 рублей из перечня ЖНВЛП.

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