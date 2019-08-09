Директор ФБК Жданов повторно арестован за призывы к массовым беспорядкам в Москве

Москва, 9 августа. Мещанский суд Москвы приговорил директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова к новым 10 суткам административного ареста за призыв выйти на несогласованную акцию 27 июля.

Напомним, 27 июля он был задержан, когда не допущенные к выборам в Мосгордуму «оппозиционеры» провели в центре Москвы запрещенный митинг, вылившийся в массовые беспорядки. Причиной задержания стали призывы Жданова к участию в этой «сходке».

Акция закончилась столкновениями с полицией. В ней участвовали провокаторы. Они атаковали стражей правопорядка. В результате трое полицейских пострадали. Всего в ходе митинга были задержаны более тысячи человек. Большая часть из них, по данным СК РФ, не являются москвичами.

Отметим, что все кандидаты, близкие к блогеру Алексею Навального, были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку так называемых независимых кандидатов. Эту квартиру сняла юрист ФБК Любовь Соболь. Кроме того, в подписных листах этих самовыдвиженцев были обнаружены «мертвые души».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что «оппозиционные» политики занимаются шантажом избиркомов, давят на них, организуя запрещенные сборища в центре столицы.