Эксперт оценил шансы «Краснодара» против «Порту» в матче Лиги чемпионов

Москва, 9 августа. Бывший тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы «Краснодара» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

«Пропущенный гол значительно усложнил «Краснодару» борьбу за выход в следующую стадию Лиги чемпионов. Но я бы не стал говорить, что ситуация для команды категорически критическая. В концовке матча, когда и был пропущен мяч, «Краснодар» играл уверенно, относительно неплохо вел контригру», — считает специалист.

По его мнению, пропущенный «быками» гол нельзя однозначно называть чьей-то виной.

«После матча было много обсуждений, должен ли был защитник бежать и страховать голкипера. И многие специалисты пришли к выводу, что этого не следовало делать. С другой сторон, в матче с «Зенитом» после удара со штрафного защитник «Краснодара» так же бежал в угол ворот, и в том случае это принесло пользу. Если бы в матче с «Порту» игрок российской команды бежал из другой точки, он бы не помешал вратарю своей команды», — отметил тренер.

Говоря о шансах команд, Гаджиев подчеркнул, что «Краснодар» абсолютно точно не следует списывать со счетов.

«Соперник был сильный, известный в Европе. «Краснодар» мог сыграть лучше: это было видно во втором тайме, в эпизодах до перерыва, когда команда действовала хорошо. Но «Порту» играл увереннее в начале игры, психологический фактор сыграл свою роль. Еще один важный аспект — большое количество новичков в составе «Краснодара». Им нужно время. Думаю, что у «Порту» больше шансов. Но если «Краснодар» сыграет на своем уровне, то процентов 40 на выход в следующую стадию у них есть», — отметил эксперт.

Встреча команд завершилась поражением россиян со счетом 0:1. Ответный матч состоится во вторник, 13 августа, в Португалии, сообщает телеканал «360». Начало матча — 22.00 по московскому времени.