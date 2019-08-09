Москва, 9 августа. Можно назвать несколько наиболее показательных симптомов развития рака, заявил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Онколог назвал семь первых симптомов рака. Врач советует обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела. Не стоит недооценивать появление на теле уплотнений, опухолей, шишек. Свидетельствовать о развитии рака могут длительно незаживающие раны.

По словам Абашина, еще один симптом — нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря на протяжении длительного времени. Как пишет издание «Профиль», первыми признаками зарождающейся болезни могут стать проблемы с глотанием, хрипота, кашель. Стоит отнестись серьезно к изменениям в родинках. По данным издания «Газета.ru», медик напомнил, что вышеперечисленные недомогания могут свидетельствовать и о других заболеваниях. Чтобы выяснить диагноз, стоит пройти обследование и сдать анализы биопсии, гистологии и другие.

Ранее специалист онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказал о неочевидных симптомах рака у женщин. Онкология яичников у женщин редко себя проявляет. В 90% случаев рак яичников женщин излечим, если его выявить на начальной стадии заболевания.

Онколог назвал малозаметные симптомы рака у женщин. По словам Бет Карлан, первыми симптомами рака яичников может быть вздутие живота, запоры, сытость после обычной порции пищи, боли в спине.

Специалист отметила, что многие женщины ждут 6-9 месяцев прежде чем обратиться к врачу. Она отметила, что такой вид рака появляется даже не на яичнике, а в брюшной полости.

Поэтому онколог призывает регулярно проходить обследования. Врачи считают, что к раку могут привести такие привычки, как употребление горячих блюд и напитков с утра.

Любители кофе тоже в группе риска из-за канцерогенов, которые образуются при обжарке кофейных зерен. Ранее российский онколог назвал причины появления смертельных видов рака. Напомним, министерство здравоохранения РФ назвало самые «смертельные» виды рака в России. Согласно опубликованной статистике ведомства за 2018 год, наиболее высокий показатель частоты летальных исходов среди всех заболевших зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%. На втором месте — злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных протоков, коэффициент летальности в этих случаях составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.