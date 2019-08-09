Миро разнесла Ротару, назвав ее «уботексированной бабкой со злыми глазами»

Москва, 9 августа. Известный блогер Лена Миро разнесла певицу Софию Ротару, которой накануне исполнилось 72 года, и сравнила ее с Аллой Пугачевой.

«Ответьте мне, пожалуйста: за что чествовать эту вусмерть уботексированную бабку со злыми глазами и фальшивой улыбкой? Что она такого гениального спела? Вообще ничего. Хуже Пьехи, хотя куда уж там хуже?» — возмущается она.

Миро отметила, что Ротару является одним из худших представителей советской эстрады. Блогеру не нравится ни голос певицы, ни тексты ее песен. Даже Пугачева, которую Миро тоже не слишком жалует, пела о любви. У Ротару же все творчество сводится к воспеванию родины и хуторянки, подчеркивает автор поста.

Девушка выразила уверенность, что все «бездари советский эстрады», включая Ротару, получили статус «народных артистов» исключительно за номенклатурное лизоблюдство и заслуживают полного забвения. По ее словам, вряд ли кому сегодня придет в голову искать их песни на YouTube.

Ранее сообщалось, что Ротару уже больше 10 лет живет в Крыму. У нее есть свой дом в поселке Никита в районе Ялты. Кроме того, певица владеет элитным отелем «Вилла София», им управляют члены ее семьи.

Как сообщает «Культуромания», Ротару при этом не забывает о коллегах по сцене. Так, например, она помогает финансово семье солистки группы «Фристайл» Нино Кирсо, которая уже больше года пребывает в коме.

Ротару имеет этническое молдавское происхождение и при этом является гражданкой Украины. Ее репертуар насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, испанском и других языках.