Донецк, 9 августа. Случаи вербовки сотрудниками Службы безопасности Украины военнослужащих Донецкой Народной Республики и мирных жителей начинают учащаться, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«В последнее время участились инциденты, связанные с противоправными действиями со стороны Службы безопасности Украины в отношении военнослужащих и гражданских лиц ДНР», — сказала Морозова.

По ее словам, сотрудники СБУ «путем применения психологического и физического воздействия, в том числе угроз жизни и здоровью, пытаются склонить наших граждан к сотрудничеству и шпионажу в пользу Украины».

Морозова заметила, что соответствующие письма с просьбой повлиять на Киев и зафиксировать противоправные действия украинских силовиков уже направлены в адрес МККК, ОБСЕ и ООН. Омбудсмен ДНР обратила внимание на то, что украинская власть продолжает грубо нарушать права и свободы жителей Донбасса.

«Это диверсионно-терористическая деятельность, насильственные исчезновения, удержание в тайных тюрьмах, применение методов физического и психологического воздействия для получения необходимой информации, а также склонение к сотрудничеству», — заявила Морозова.

Она подчеркнула, что указанные действия «являются возмутительными, не способствуют мирному урегулированию конфликта и ведут к его прямой эскалации».

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве, установившуюся после госпереворота, и объявили о своей независимости, после чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.

Ранее сообщалось, что украинское командование приняло решение испытать в зоне проведения так называемой «ООС» новые образцы оружия и боеприпасов, разработанные «Укроборонпромом». Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.