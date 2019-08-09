Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели четырех военных под Павлополем, сказал в эфире телеканала «Обозреватель» представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

«Нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется «нормандская четверка», Украина прекращает свое участие в минском процессе», — уточнил Бессмертный.

Представитель Киева сообщил, что необходимо более жестко действовать в Донбассе. После случая близ Павлополя ВСУ должны были немедленно наносить ответный удар «по заранее пристреленным объектам», уверен Бессмертный.

«Нужно использовать весь комплекс мер: боевые, военные, экономические, социальные, гуманитарные. <…> Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей», — добавил он.

Когда мы говорим о неких договоренностях, то вспоминается момент, когда после переговоров вышел глава российского МИД Сергей Лавров, закурил сигарету и сказал, что переговоры идут очень хорошо, рассказывает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

«Действительно, результаты минских переговоров позволяют заморозить конфликт и ввести его в вялотекущую стадию, чтобы успокоить обе стороны. Пошаговое выполнение минских договоренностей опасно для тех людей, которые развязали на Украине кровавую бойню. Если на Украине будут выполнять эти доверенности, то им еще придется запустить процесс внутренней стабилизации. А стабилизация невыгодна для любой киевской власти, так как она действует по принципу «разделяй и властвуй», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Господин Бессмертный является известным на Украине аферистом, который умеет красиво говорить, но ничем не отметился во время присутствия в украинской власти, подчеркивает политолог.

«Его часто из власти выгоняли. Когда он такие вещи говорит, то значит, он пытается протиснуться в авангард русофобской риторики на Украине. Своими заявлениями он показывает, что Украина может использовать любой повод, чтобы убить любое количество людей, но при этом обвинить Россию. В истории Украины уже немало случаев, когда киевские власти сами убивали людей, но обвиняли других в этом преступлении. Это известная риторика вранья и лжи. Бессмертный использует эту риторику для того, чтобы показать, что в Киеве могут отменить любые невыгодные соглашения. Плевать, что эти соглашения подписывались всеми сторонами и ратифицировались на площадке Совбеза ООН», — подчеркнул политолог.

Но проблема в том, что сейчас не так щедро оплачивается русофобия во всем мире на фоне заявлений, что в Скотланд-Ярде не нашли доказательств России в отравлении Скрипалей, отмечает эксперт.

«Таким образом, ложь, которую в Киеве плодили все время, уже не действует, а других умений у них нет. Бессмертный — это мерзавец. Он готов пойти на любую ложь — лишь бы за это платили, чтобы можно было при этом оставаться в фарватере русофобской риторики», — сказал собеседник ФАН.

В начале августа под Павлополем погибли четверо украинских силовиков. В ВСУ сообщили, что их обстреляли со стороны ДНР, но ополченцы считают, что причиной их гибели стала разгрузка противопехотных мин.