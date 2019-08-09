В Британии бьют тревогу из-за расходов на проблемы растущего числа слепых и глухих

В Великобритании забили тревогу из-за расходов, которые несет Королевство на содержание плохо видящих и слышащих людей. Об этом говорится в исследовании Университета Раскина. Документ с информацией находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Так, около двух миллионов человек в Великобритании страдают от частичной потери зрения. Ученые полагают, что их число увеличится еще минимум на 400 тысяч человек к 2024 году. Количество жителей страны, которые столкнулись с проблемами со слухом, в данный момент достигло 11 млн. И оно постоянно растет, говорится в исследовании.

Государство вынуждено тратить средства из бюджета на помощь плохо видящих и слышащих людей. На это уходит в общей сложности 58 миллиардов фунтов стерлингов в год. В данных подсчетах учитываются медицинские расходы, например падения и переломы, вызванные ухудшением зрения, повышенный риск слабоумия из-за потери слуха, расходы на обслуживание и сокращение занятости.

Исследователи говорят, что глобальную потерю зрения британцев можно предотвратить. По их мнению, для начала нужно провести опросы среди населения и выявить тех, кто чувствует, что у них могут возникнуть проблемы со зрением.

Данное исследование уже направили в правительство Великобритании, где должны будут принять соответствующие решения по этому вопросу.

Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощенный режим получения виз для ученых со всего мира. С таким заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.