Адвокат назвал максимальную сумму, которую Алибасов получит по иску к «Кроту» и «Ашану»

Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов рублей к торгово-производственной компании «АМС Медиа» — производителю средства для прочистки труб «Крот», которое по ошибке выпил продюсер, а также к гипермаркету «Ашан», в котором это средство было куплено. Федеральное агентство новостей узнало перспективы этого иска.
Как сообщил в четверг PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, иск подал в Пресненский районный суд Москвы адвокат продюсера Андрей Комиссаров. В 15 миллионов рублей Алибасов оценил причиненный ему моральный ущерб, в 85 миллионов — ущерб здоровью. В эту сумму вошли расходы на лечение и упущенная выгода от болезни.
Иск зарегистрирован 8 августа. Кроме двух ответчиков, к делу привлечена Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы по ЦАО в качестве иного лица.
По словам сына руководителя группы «На-На», которого тоже зовут Бари Алибасов, на решение продюсера обратиться в суд повлияла «печальная статистика» Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Согласно ей, в «Склиф» ежегодно попадает по 200 человек, выпивших по ошибке «Крот», упаковка которого похожа на апельсиновый сок. При этом каждый четвертый-пятый случай заканчивается летальным исходом.
«Мы звонили в «Склиф» и узнали, что туда продолжают попадать люди с аналогичным отравлением. Сейчас вот там 16 человек лежат, — сказал Алибасов-младший в интервью Федеральному агентству новостей. — Мы хотим, чтобы никто не умирал от этого, поэтому максимальное количество людей должно узнать о нашем суде. Несмотря на то, что тема для нас не самая приятная, если изменится упаковка и можно спасти 200 человек в год, то это прилично».
Однако, как заметил в комментарии ФАН адвокат Тимур Маршани, перспектив у иска Бари Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану» нет.
«Перспективы нулевые, потому что российское судопроизводство не знает практики удовлетворения таких требований. Более того, исходя из правоприменения в московском регионе, сумма иска весьма завышена. В лучшем случае Алибасову присудят пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместят расходы на лечение, но при условии подтверждения, что используемые медицинские препараты рекомендовал лечащий врач и была острая необходимость в их применении», — сказал Тимур Маршани.
По мнению адвоката, удовлетворить требования Алибасова в полном объеме будет невозможно, особенно в части упущенной из-за отравления выгоды.
«Алибасов не сможет доказать, что в его случае были нарушены права потребителей. Более того, он сам является субъектом рассматриваемого дела, поскольку это он не обратил внимания на надпись на упаковке и выпил средство для очистки труб. То есть он сам виноват в своем отравлении.
И если отравление было, то Алибасову нужно доказать причинно-следственную связь с употреблением средства «Крот» по ошибке. Насколько я понимаю, ни один медицинский документ, имеющийся на руках Алибасова, не подтверждает наличия вреда здоровью, причиненного вследствие употребления именно «Крота». И все помнят, как после недельного пребывания в стационаре он как конь скакал по телевизионным каналам. Из этого можно сделать вывод, что все это организованная PR-акция, которую шоумен и его команда пытаются продолжать», — заключил адвокат Маршани.