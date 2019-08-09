Адвокат назвал максимальную сумму, которую Алибасов получит по иску к «Кроту» и «Ашану»

Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов рублей к торгово-производственной компании «АМС Медиа» — производителю средства для прочистки труб «Крот», которое по ошибке выпил продюсер, а также к гипермаркету «Ашан», в котором это средство было куплено. Федеральное агентство новостей узнало перспективы этого иска.

Как сообщил в четверг PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, иск подал в Пресненский районный суд Москвы адвокат продюсера Андрей Комиссаров. В 15 миллионов рублей Алибасов оценил причиненный ему моральный ущерб, в 85 миллионов — ущерб здоровью. В эту сумму вошли расходы на лечение и упущенная выгода от болезни.

Иск зарегистрирован 8 августа. Кроме двух ответчиков, к делу привлечена Пресненская межрайонная прокуратура города Москвы по ЦАО в качестве иного лица.

По словам сына руководителя группы «На-На», которого тоже зовут Бари Алибасов, на решение продюсера обратиться в суд повлияла «печальная статистика» Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Согласно ей, в «Склиф» ежегодно попадает по 200 человек, выпивших по ошибке «Крот», упаковка которого похожа на апельсиновый сок. При этом каждый четвертый-пятый случай заканчивается летальным исходом.

«Мы звонили в «Склиф» и узнали, что туда продолжают попадать люди с аналогичным отравлением. Сейчас вот там 16 человек лежат, — сказал Алибасов-младший в интервью Федеральному агентству новостей. — Мы хотим, чтобы никто не умирал от этого, поэтому максимальное количество людей должно узнать о нашем суде. Несмотря на то, что тема для нас не самая приятная, если изменится упаковка и можно спасти 200 человек в год, то это прилично».

Однако, как заметил в комментарии ФАН адвокат Тимур Маршани, перспектив у иска Бари Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану» нет.

«Перспективы нулевые, потому что российское судопроизводство не знает практики удовлетворения таких требований. Более того, исходя из правоприменения в московском регионе, сумма иска весьма завышена. В лучшем случае Алибасову присудят пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместят расходы на лечение, но при условии подтверждения, что используемые медицинские препараты рекомендовал лечащий врач и была острая необходимость в их применении», — сказал Тимур Маршани.

По мнению адвоката, удовлетворить требования Алибасова в полном объеме будет невозможно, особенно в части упущенной из-за отравления выгоды.