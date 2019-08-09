Сирия, 9 августа. Жители ряда населенных пунктов на востоке Дейр-эз-Зора вышли на антикурдские демонстрации. Исламисты вновь провоцируют столкновения с САА на севере Латакии. Два взрыва остатков боеприпасов боевиков произошли в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в районе населенного пункта Аль-Бавабия к юго-западу от Алеппо.

«Файлак Аль-Маджид»: открыла огонь по городу Кардаха в северной части Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на подступах к Аль-Атарибу на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из членов SDF**** вблизи города Хасака.

Курды: столкнулись с протестами гражданских лиц в восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что накануне произошли два взрыва на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле прошлого года. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что детонировали СВУ, оставленные радикалами в районе аэродрома Ад-Думейр, а также в населенном пункте Айн-Тарма перед депортацией на северо-запад Сирии. Первый взрыв привел к гибели одного и ранению трех сирийцев, являвшихся сотрудниками центра геологии. Вторая мина сработала во время наезда на нее бульдозера, который был задействован в расчистке улиц, в результате чего пострадал его водитель. Напомним, перед тем как капитулировать, исламисты вооруженной оппозиции, оккупировавшие данные территории, заминировали все здания, жилые дома, улицы и окрестности деревень Восточной Гуты. Работы по зачистке местности от следов военного присутствия джихадистов продолжаются до сих пор.

Провинция Латакия

Боевики исламистских бандформирований вновь открыли огонь по занимаемым правительственными войсками территориям. Согласно данным военного источника в сети Twitter (major_yasser), джихадисты поддерживаемой Турцией группировки «Файлак Аль-Маджид», базирующиеся на северо-западе соседней провинции Хама, нанесли удары по городу Кардаха из РСЗО «Град». Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, накануне обстрелам радикалов также подвергся населенный пункт Аль-Хафа, что привело к ранению пяти человек, в том числе двоих детей.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в западной части Алеппо недалеко от границы с соседним Идлибом. Сирийская авиация нанесла удары по расположениям джихадистов вооруженной оппозиции недалеко от населенного пункта Аль-Бавабия. Данные о нанесенном исламистам уроне пока уточняются. Напомним, радикалы, отряды которых дислоцируются в данном районе, нередко открывают огонь по жилым кварталам административного центра провинции. По данным военного источника в сети Twitter (SteeleM35085377), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) также выпустили несколько ракет по укреплениям группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», в районе города Аль-Атариб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал SANA News сообщает о том, что на востоке провинции прошли антикурдские протестные акции. В числе прочих участие в демонстрациях приняли жители города Аль-Бусейра и деревни Аль-Дамман. Митингующие осудили преступные действия «Демократических сил Сирии» (SDF), потребовав от них покинуть оккупированные населенные пункты. Прежде всего, население выступило против принудительной мобилизации, проводимой SDF незаконно, а также заявило о том, что в ходе недавних рейдов курдские радикалы открывали стрельбу в мирных кварталах, что привело к жертвам среди гражданских лиц. Напомним, в контролируемых курдами районах нередко вспыхивают народные волнения, причиной которых становится нарушение гражданских прав населения.

Провинция Хасака

В Хасаке произошло еще одно нападение на курдских радикалов. Согласно информации военного источника в сети Twitter (alkhabour21), один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит неизвестными вблизи административного центра провинции. О личности налетчиков на данный момент ничего неизвестно. Тем не менее местные активисты полагают, что к случившемуся имеют отношение террористы подпольных ячеек «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад группа вооруженных людей также совершила нападение на одного из сотрудников так называемой милиции курдов «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.