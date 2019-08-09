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Сирия новости 9 августа 16.30: два взрыва прогремели в Восточной Гуте, антикурдские протесты вспыхнули в Дейр-эз-Зоре

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Протесты в Сирии

Сирия, 9 августа. Жители ряда населенных пунктов на востоке Дейр-эз-Зора вышли на антикурдские демонстрации. Исламисты вновь провоцируют столкновения с САА на севере Латакии. Два взрыва остатков боеприпасов боевиков произошли в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в районе населенного пункта Аль-Бавабия к юго-западу от Алеппо.

«Файлак Аль-Маджид»: открыла огонь по городу Кардаха в северной части Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на подступах к Аль-Атарибу на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из членов SDF**** вблизи города Хасака.

Курды: столкнулись с протестами гражданских лиц в восточной части Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Стало известно о том, что накануне произошли два взрыва на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле прошлого года. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что детонировали СВУ, оставленные радикалами в районе аэродрома Ад-Думейр, а также в населенном пункте Айн-Тарма перед депортацией на северо-запад Сирии. Первый взрыв привел к гибели одного и ранению трех сирийцев, являвшихся сотрудниками центра геологии. Вторая мина сработала во время наезда на нее бульдозера, который был задействован в расчистке улиц, в результате чего пострадал его водитель. Напомним, перед тем как капитулировать, исламисты вооруженной оппозиции, оккупировавшие данные территории, заминировали все здания, жилые дома, улицы и окрестности деревень Восточной Гуты. Работы по зачистке местности от следов военного присутствия джихадистов продолжаются до сих пор.   

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Боевики исламистских бандформирований вновь открыли огонь по занимаемым правительственными войсками территориям. Согласно данным военного источника в сети Twitter (major_yasser), джихадисты поддерживаемой Турцией группировки «Файлак Аль-Маджид», базирующиеся на северо-западе соседней провинции Хама, нанесли удары по городу Кардаха из РСЗО «Град». Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, накануне обстрелам радикалов также подвергся населенный пункт Аль-Хафа, что привело к ранению пяти человек, в том числе двоих детей.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в западной части Алеппо недалеко от границы с соседним Идлибом. Сирийская авиация нанесла удары по расположениям джихадистов вооруженной оппозиции недалеко от населенного пункта Аль-Бавабия. Данные о нанесенном исламистам уроне пока уточняются. Напомним, радикалы, отряды которых дислоцируются в данном районе, нередко открывают огонь по жилым кварталам административного центра провинции. По данным военного источника в сети Twitter (SteeleM35085377), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) также выпустили несколько ракет по укреплениям группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», в районе города Аль-Атариб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Новостной портал SANA News сообщает о том, что на востоке провинции прошли антикурдские протестные акции. В числе прочих участие в демонстрациях приняли жители города Аль-Бусейра и деревни Аль-Дамман. Митингующие осудили преступные действия «Демократических сил Сирии» (SDF), потребовав от них покинуть оккупированные населенные пункты. Прежде всего, население выступило против принудительной мобилизации, проводимой SDF незаконно, а также заявило о том, что в ходе недавних рейдов курдские радикалы открывали стрельбу в мирных кварталах, что привело к жертвам среди гражданских лиц. Напомним, в контролируемых курдами районах нередко вспыхивают народные волнения, причиной которых становится нарушение гражданских прав населения.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В Хасаке произошло еще одно нападение на курдских радикалов. Согласно информации военного источника в сети Twitter (alkhabour21), один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит неизвестными вблизи административного центра провинции. О личности налетчиков на данный момент ничего неизвестно. Тем не менее местные активисты полагают, что к случившемуся имеют отношение террористы подпольных ячеек «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад группа вооруженных людей также совершила нападение на одного из сотрудников так называемой милиции курдов «Асайиш».  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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