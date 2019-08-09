В Крыму пригрозили националистам, поднявшим на полуострове украинский флаг

Украинский флаг был поднят в крымском городе Судак в память о четырех погибших военных в Донбассе, об этом рассказал советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев. По словам Ковалева, это сделали «патриоты Украины».

Крымский политолог Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей негативно оценил действия провокаторов. Также эксперт с сожалением заметил, что некоторые люди до сих пор не приняли воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

«Я расцениваю это как некий провокационный шаг. Не будем скрывать, что существует группа людей, которая по-прежнему не может смириться с возвращением Крыма в Россию. Это касается не только лиц крымско-тараской национальности, которые на этот вопрос смотрят по-особому, но и определенной части украинских националистов, проживающих на территории Крыма. Какая-то часть националистов уехала в Киев, а какая-то часть осталась здесь», — говорит политолог.

По его словам, российские правоохранительные органы работают крайне эффективно и в состоянии вычислить любых провокаторов. Аналитик заметил, что данная провокация вряд ли выльется в уголовное дело, но тех, кто установил флаг, в любом случае возьмут на карандаш.

«Тот, кто отважился на этот шаг, должен понимать, что ФСБ умеет работать. И вычислить того, кто это сделал, не составит особого труда. Эти люди рискуют своей свободой. Если будут установлены конкретные лица, то, естественно, будут приниматься меры реагирования. Конечно, это не тюрьма и не уголовное дело, но тем не менее акты реагирования, безусловно, будут. Это станет предупреждением о том, что больше такого делать не стоит», — резюмировал Александр Форманчук.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года в результате референдума. 95% избирателей высказались за вхождение полуострова в состав России. Плебисцит соответствовал всем нормам внутреннего и международного права, однако США и их сателлиты продолжают обвинять Москву в «аннексии» части Украины.