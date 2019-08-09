Почти 10 тысяч несуществующих людей нашел МГИК в подписных листах Соболь и Ко

Москва, 9 августа. Мосгоризбирком, изучив подписные листы 13 кандидатов в Мосгордуму, обнаружил в документах избирателей несуществующие паспортные данные.

Речь идет о 9 тыс. 794 подписях. Они принадлежат лицам, чьи паспортные данные либо недействительны, либо и вовсе не существуют, уточнили в МГИК.

По данным телеканала RT, у протеже основателя ФБК блогера Навального Любови Соболь число таких подписей составляет 268, у директора этого фонда (отмывшего, по данным СК РФ, почти миллиард рублей. — Прим. ФАН) Ивана Жданова — 458, а у Константина Янкаускаса — 159.

Ранее при проверке подписных листов избирательные комиссии выявили 339 подписей мертвецов. В частности, активно использовала «поддержку» мертвых москвичей Любовь Соболь. Кроме того, 13 июля в Сети была опубликована видеозапись, сделанная в подпольной квартире, в которой юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией организовала самую настоящую фабрику по подделке автографов избирателей.

При этом и Соболь, и Жданов, и Янкаускас, как и другие не допущенные к выборам кандидаты, считают, что им отказали незаконно. Они давят на избирательные комиссии, организуют запрещенные властями митинги, которые выливаются в массовые беспорядки. Участвующие в них провокаторы нападают на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей СК РФ возбудил уголовные дела, которые позже были объединены в одно производство. Расследование ведет ГСУ СК РФ.

Накануне в рамках данного дела был задержан один из провокаторов Сергей Фомин. Этот «активист», по версии следствия, руководил другими участниками беспорядков. В соцсетях этого мужчину уже окрестили «мамкин Рэмбо», отмечает «Царьград». Портал «Федерал Пресс» сообщал, что Фомин на акции 27 июля какое-то время ходил с крестным сыном на руках.

4 августа стало известно, что СК возбудил дело против блогера Владислава Синицы, призывавшего к насилию в отношении детей правоохранителей. По данным телеканала 360, блогер опубликовал в соцсети заметку, в которой фактически призвал своих сторонников расправляться с детьми сотрудников полиции, которые в силу своих служебных обязанностей обеспечивали порядок на запрещенных митингах «оппозиции» в Москве.