Полиция расследует два уголовных дела о хулиганстве на незаконных акциях в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 августа. Полиция ведет расследование как минимум двух уголовных дел в связи с хулиганством на несогласованных акциях, участники которых протестовали против строительства храма в Екатеринбурге. Правоохранители запросили у СМИ видео и фотографии с митингов, состоявшихся в ночь на 14 и 15 мая.

В частности, два подобных запроса от отдела по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области получил «Интерфакс». Агентство передает, что похожие сообщения получили и некоторые СМИ Екатеринбурга. В запросах говорится, что отдел расследует дела по пункту «а» первой части статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Фигуранты дел пока не установлены.

Напомним, в середине мая 2019 года в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что необходимо учитывать мнение граждан в данном вопросе, и предложил найти компромисс, сообщает «Царьград».

В ходе диалога властей и жителей Екатеринбурга удалось найти другие площадки для возведения нового храма. Мэр города Александр Высокинский рассказал, что строительство можно осуществить на улицах Горького и Фурманова, сообщает телеканал «360». Окончательно площадку определят в ходе опроса граждан.