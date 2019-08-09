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Обещавшего мочиться в «Боржоми» Гварамию обвинили в нанесении ущерба «Рустави-2»

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Обещавшего мочиться в «Боржоми» Гварамию обвинили в нанесении ущерба «Рустави-2»

Тбилиси, 9 августа. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала «Рустави-2» Нике Гварамии.

Ему инкриминируют умышленное нанесение денежного ущерба в размере более 2 млн долларов телекомпании. Следователи считают, что Гварамия использовал свое положение для извлечения преступной выгоды.

В частности, из-за злоупотребления им руководящих или представительских полномочий «вещательная компания «Рустави-2» не получила более 6 млн лари», — заявил местным журналистам прокурор дела Амиран Гулуашвили.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что новый владелец «Рустави-2» Кибар Халваши уволил Гварамию, допустившего мат в эфире и обещавшего мочиться в экспортные вина и минералку. После этого он потребовал 5 миллионов долларов за свое увольнение.

Местные СМИ после распространили сообщения о том, что Гварамия покинул Грузию и улетел на Украину.

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