Эксперт рассказал, когда МС-21 с отечественными двигателями появится на авиалиниях РФ

Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов предположил, что МС-21 может появиться на российских авиалиниях уже в 2021 году.

Ранее управляющий директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов заявил, что в 2020 году узкофюзеляжный среднемагистральный самолет МС-21 получит отечественные двигатели ПД-14. Новая силовая установка разрабатывалась с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

В 2018 году ПД-14 получил сертификат типа Росавиации. Он был признан готовым к серийному производству и эксплуатации. По словам председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, «вся российская авиационная отрасль ждет эти двигатели с большим нетерпением».

«Запуск этих двигателей в серию — принципиально важный вопрос для наших самолетостроителей. Если МС-21 будет летать с западными двигателями, то это одна картина бизнеса, а если с отечественными двигателями, то это будет совсем другая бизнес-модель с другой стоимостью технического обслуживания, заправкой и т. д. Но для того, чтобы этот двигатель запустился в массовое производство, необходимо, чтобы он получил не только сертификат Росавиации, но и сертификаты Запада, иначе МС-21 никто покупать не будет. Так что ПД-14 обязательно должен быть сертифицирован по правилам Европы, США и других стран мира», — пояснил эксперт в интервью корреспонденту ФАН.

Однако с сертификацией МС-21 Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) могут возникнуть проблемы из-за компаний Airbus и Boeing, руководству которых совершенно невыгоден новый конкурент на рынке гражданских самолетов.

«Но Запад сертифицирует не с нуля, а валидирует российский сертификат. Конечно, у них есть полная возможность кое-что перепроверить, как в случае с МАК, который сертифицировал двигатели для SSJ-100, а сейчас к этой сертификации куча вопросов, поэтому Запад этот самолет не покупает. Конечно, какие-то препятствия со стоны ЕС и США будут, но если ПД-14 будет соответствовать данным Росавиации, то там будет трудно эту сертификацию не провести и не сделать положительного вывода», — пояснил Смирнов.

Если же с сертификацией отечественного самолета проблем может и не возникнуть, то, по словам собеседника ФАН, перед конструкторами МС-21 стоит еще одна задача — создание российских композитных материалов, используемых в новом воздушном судне.

«Появились новые вводные — отказ Штатов обеспечивать нас композитными материалами. Сейчас идет очень активная работа по тому, чтобы найти заменители у себя, готовить в России свои композитные материалы. «Ростех» сейчас этим занимается. И все зависит от того, как быстро будет найдена замена у нас и какого качества она будет, ведь композит композиту рознь. Композиты в Boeing и в Airbus уже доказали свою практическую пригодность и качество. А за новым композитом для МС-21 кроются испытания не только на стендах, но и в практических полетах. Если этот вопрос с композитами будет решен, я думаю, что к концу 2020 года МС-21 с ПД-14 будет сертифицирован», — добавил эксперт.

Массовое же производство МС-21 и выход самолета на российские авиалинии при удачном стечении обстоятельств могут начаться уже в 2021 году. Напомним, МС-21-300 — это ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый его полет прошел 28 мая 2017 года. Сейчас он проходит испытания с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G.