Геннадий Онищенко объяснил, в чем важность книги ФАН «Наш человек в Киеве»

Федеральное агентство новостей представляет книгу «Наш человек в Киеве». В основу этого художественного произведения легли реальные события, отраженные в публикациях журналиста Игоря Петрашевича, который в течение двух лет вел репортажи из столицы Украины в качестве спецкора ФАН.

Однако, когда Игорь попытался рассказать правду про бесчинства украинских радикалов, а точнее, неонацистов, которых, по версии западных покровителей Киева, на Украине как бы и нет, работу «нашего человека в Киеве» пришлось свернуть. Служба безопасности Украины (СБУ) добилась депортации Петрашевича под абсурдным предлогом — его обвинили в «сотрудничестве с российским СМИ». СБУ даже не думала скрывать, что спецкор ФАН подвергся репрессиям исключительно за свою профессиональную деятельность.

Большой друг нашего издания, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объясняет, чем важны такие книги, как издание ФАН «Наш человек в Киеве». По мнению парламентария, нужно всеми возможными способами, в том числе средствами художественной литературы, объяснять читателю, что на самом деле происходит на Украине, которую Запад превратил в полигон для отработки гибридных технологий ведения идеологической войны против России.

«Сегодня не просто идет, а все больше набирает обороты информационная война, развязанная Западом против России, и в этой войне наши идеологические противники все чаще прибегают к гибридным технологиям, — отмечает Онищенко. — Все мы знаем, как это выглядит. Сначала выхватывается любой самый незначительный повод, важность малозначительного события возводится в степень, утрируется. А затем вводится следующая опция: все это подается в форме, имитирующей объективность. Этот метод Запад использует применительно ко всему: не только к политике и идеологии, но даже к здравоохранению».

В условиях развязанной против России гибридной войны российским журналистам, публицистам, документалистам нужно делать все от них зависящее, чтобы последовательно опровергать ложь Запада, которая порой подается в завуалированной форме, отмечает собеседник ФАН.

«Чтобы добиться цели на этом направлении, самый правильный путь, который выбирают истинные профессионалы в журналистике, — это, конечно, объективность и беспристрастность изложения материала. Будь то репортаж или художественное произведение, основанное на реальных событиях. Это направление в журналистике является беспроигрышным, и даже в отсутствие сиюминутного успеха это работает на стратегию, на объективность, в конечном итоге — на историю», — говорит он.

По словам Геннадия Онищенко, задача настоящей журналистики — честно отражать реальность, а не моделировать ее, подгоняя под полученную задачу, как это делает Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине. Депутат ГД напомнил, что западные СМИ сознательно стараются «не замечать» нарастающее число проявлений национализма на Украине, на реабилитацию там пособников гитлеровцев и так далее.

«Считаю, что со своей задачей корреспондент ФАН справился, несмотря на достаточно тяжелые испытания, в частности на преследование со стороны СБУ и националистов», — отметил Онищенко.

Парламентарий подчеркнул, что депортация спецкора ФАН по надуманному поводу фактически является покушением на свободу слова, а препятствование профессиональной деятельности журналиста противоречит всем международным конвенциям, которые Украина обязалась соблюдать. Впрочем, Онищенко уверен, что рано или поздно Украина пересмотрит свою политику в отношении России.

«В заключение еще раз напомню: за всю нашу тысячелетнюю историю Украина всегда была органичной и неотъемлемой частью российского государства. И уверен, что так будет и впредь. А журналистам ФАН желаю дальнейших творческих успехов и благодарю за то, что вы делаете», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Книга «Наш человек в Киеве» появится в продаже в августе. Это произведение станет первым в большом проекте, который начинает Федеральное агентство новостей. Мы планируем выпустить серию художественных произведений на основе реальных репортажей корреспондентов ФАН из различных неспокойных точек нашей планеты.