Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал правительство принять меры, чтобы «окончательно решить» вопрос российского долга перед французскими держателями облигаций царских времен. Публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, почему Парижу будет хуже, если Москва погасит эту задолженность в том объеме, в котором требуют французы.

Как отмечается в запросе Веркамера министру по вопросам государственной службы и бюджета Франции Жеральду Дарманену, «через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег».

«Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими», — цитирует RT французского парламентария.

По мнению Веркамера, совершенные выплаты не соответствуют реальным суммам, которые французские инвесторы вложили в обеспеченные золотом государственные облигации царских железнодорожных компаний во второй половине XIX века. В современном эквиваленте это порядка 53 миллиардов евро.

«Во Франции хватает и всегда будет хватать наследников тех, кто когда-то покупал облигации российских займов. Надо сказать, что в царские времена вообще займы давались под довольно скромные проценты, хотя и несколько выше, чем в США еще 10-15 лет назад. И поэтому, чтобы получить достаточный доход, приходилось вкладывать весьма солидные по тому времени суммы. Вот почему сейчас идет речь о таких больших деньгах. Но надо сказать, что большая часть этих денег была потрачена в интересах самой же Франции. Например, были построены железные дороги в широтном направлении, то есть с востока на запад, что в начале Первой мировой войны обеспечило ускоренную переброску русских войск на германскую границу. А это в свою очередь сорвало немецкие планы молниеносного захвата Франции. Строго говоря, там сыграли роль и собственные немецкие ошибки, но наша железная дорога стала очень серьезным фактором», — заметил Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей.

Известный российский интеллектуал напомнил, что по окончании Первой мировой и гражданской войны так называемые союзники России потребовали от нее вернуть долги, а она в ответ потребовала возместить убытки от действий в ходе гражданской войны сил, поддерживавшихся этими «союзниками», а также от действий войск самих «союзников», вторгавшихся в разных форматах в разные места нашей территории.