Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

Атамбаев арестован
Спартанская оборона не спасла экс-президента Киргизии от уголовного дела. Суд арестовал Алмазбека Атамбаева до 26 августа, ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева. Накануне бывшего лидера страны задержали после долгой осады его резиденции в селе Кой-Таш. Несколько дней Атамбаев вместе со сторонниками отстреливался от киргизского спецназа, причем один из силовиков погиб. Беспорядки перенеслись и на улицы, после чего СМИ насчитали около сотни пострадавших. Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Сегодня его подозревают в коррупции, махинациях с земельными участками, незаконных поставках угля и других преступлениях. Впрочем, сам экс-президент вину категорически отрицает.
«Японские Курилы» назвали провокацией
«Откровенная провокация, за которую придется отвечать». Именно так в российском Совете Федерации назвали очередную выходку Японии по Южным Курилам. Как известно, Токио готовится к домашней Олимпиаде 2020 года, но пока речь идет о подготовке не спортивной, а политической. На карте соревнований российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отмечены как японские, в префектуре Хоккайдо. Член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что за такой «финт» Страна восходящего солнца еще извинится:
«Россия не оставит сей факт без внимания и проведет работу по линии МИД. Токио извинится за провокацию. <…> Но, если честно, я не думаю, что официальное руководство Японии самостоятельно и осознанно пошло на эту провокацию. Уж больно она грубая. Но отвечать, безусловно, придется официальным властям», — Франц Клинцевич, член Совета Федерации
Клинцевич не исключил, что Токио хочет спровоцировать Москву на отказ от Олимпийских игр. Отметим, что Южные Курилы вошли в состав СССР по окончании Второй Мировой войны. Но с того же момента обе страны никак не могут заключить мирный договор. Все претензии Японии на острова Россия считает попросту необоснованными.
МИД вызвал дипломата США
Вслед за ответом на выходку Японии не осталась без внимания и американская. В российский МИД вызван советник Посольства США в Москве Тим Ричардсон. Поводом стали недавние публикации в Twitter: 2 августа страница одного из ведомств Госдепа выпустила подробный маршрут несогласованной акции в Москве. Она прошла на следующий день с участием так , не допущенных к выборам в гордуму из-за многочисленных нарушений. В МИД посчитали публикации США не просто агитацией в пользу митингов (которые в итоге обернулись беспорядками), но и попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Кстати, посол Штатов в России Джон Хантсман на фоне последних новостей и вовсе подал в отставку.
Трамп «уколол» Мадуро
Президент США от миграционных вопросов плавно «перешел на наркотики». Дональд Трамп обвинил Боливию и Венесуэлу в нарушении обязательств по борьбе с наркотрафиком. Особый акцент он сделал на своем коллеге из Каракаса — Николасе Мадуро, напомнив, что тот, по мнению США, возглавляет «незаконный режим» (то ли дело самоназванный президент Хуан Гуайдо). Вообще-то, в новый «черный список» Трампа вошли еще 20 стран, но, сославшись на экономические, географические и другие факторы, ни в одной из них он не обвинил действующие власти. Кстати, сам Мадуро в свою очередь призвал сограждан уже завтра выйти на митинг против агрессивной политики Штатов в отношении Венесуэлы.