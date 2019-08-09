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14:59 9 Августа 2019

Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

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Атамбаев арестован

Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

Спартанская оборона не спасла экс-президента Киргизии от уголовного дела. Суд арестовал Алмазбека Атамбаева до 26 августа, ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева. Накануне бывшего лидера страны задержали после долгой осады его резиденции в селе Кой-Таш. Несколько дней Атамбаев вместе со сторонниками отстреливался от киргизского спецназа, причем один из силовиков погиб. Беспорядки перенеслись и на улицы, после чего СМИ насчитали около сотни пострадавших. Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Сегодня его подозревают в коррупции, махинациях с земельными участками, незаконных поставках угля и других преступлениях. Впрочем, сам экс-президент вину категорически отрицает.

«Японские Курилы» назвали провокацией

Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

«Откровенная провокация, за которую придется отвечать». Именно так в российском Совете Федерации назвали очередную выходку Японии по Южным Курилам. Как известно, Токио готовится к домашней Олимпиаде 2020 года, но пока речь идет о подготовке не спортивной, а политической. На карте соревнований российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отмечены как японские, в префектуре Хоккайдо. Член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что за такой «финт» Страна восходящего солнца еще извинится:
«Россия не оставит сей факт без внимания и проведет работу по линии МИД. Токио извинится за провокацию. <…> Но, если честно, я не думаю, что официальное руководство Японии самостоятельно и осознанно пошло на эту провокацию. Уж больно она грубая. Но отвечать, безусловно, придется официальным властям», — Франц Клинцевич, член Совета Федерации
Клинцевич не исключил, что Токио хочет спровоцировать Москву на отказ от Олимпийских игр. Отметим, что Южные Курилы вошли в состав СССР по окончании Второй Мировой войны. Но с того же момента обе страны никак не могут заключить мирный договор. Все претензии Японии на острова Россия считает попросту необоснованными.

МИД вызвал дипломата США

Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

Вслед за ответом на выходку Японии не осталась без внимания и американская. В российский МИД вызван советник Посольства США в Москве Тим Ричардсон. Поводом стали недавние публикации в Twitter: 2 августа страница одного из ведомств Госдепа выпустила подробный маршрут несогласованной акции в Москве. Она прошла на следующий день с участием так , не допущенных к выборам в гордуму из-за многочисленных нарушений. В МИД посчитали публикации США не просто агитацией в пользу митингов (которые в итоге обернулись беспорядками), но и попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Кстати, посол Штатов в России Джон Хантсман на фоне последних новостей и вовсе подал в отставку.

Трамп «уколол» Мадуро

Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

Президент США от миграционных вопросов плавно «перешел на наркотики». Дональд Трамп обвинил Боливию и Венесуэлу в нарушении обязательств по борьбе с наркотрафиком. Особый акцент он сделал на своем коллеге из Каракаса — Николасе Мадуро, напомнив, что тот, по мнению США, возглавляет «незаконный режим» (то ли дело самоназванный президент Хуан Гуайдо). Вообще-то, в новый «черный список» Трампа вошли еще 20 стран, но, сославшись на экономические, географические и другие факторы, ни в одной из них он не обвинил действующие власти. Кстати, сам Мадуро в свою очередь призвал сограждан уже завтра выйти на митинг против агрессивной политики Штатов в отношении Венесуэлы.