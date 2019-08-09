Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. События дня. ФАН-ТВ

Спартанская оборона не спасла экс-президента Киргизии от уголовного дела. Суд арестовал Алмазбека Атамбаева до 26 августа, ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева. Накануне бывшего лидера страны задержали после долгой осады его резиденции в селе Кой-Таш. Несколько дней Атамбаев вместе со сторонниками отстреливался от киргизского спецназа, причем один из силовиков погиб. Беспорядки перенеслись и на улицы, после чего СМИ насчитали около сотни пострадавших. Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Сегодня его подозревают в коррупции, махинациях с земельными участками, незаконных поставках угля и других преступлениях. Впрочем, сам экс-президент вину категорически отрицает.

«Японские Курилы» назвали провокацией

«Откровенная провокация, за которую придется отвечать». Именно так в российском Совете Федерации назвали очередную выходку Японии по Южным Курилам. Как известно, Токио готовится к домашней Олимпиаде 2020 года, но пока речь идет о подготовке не спортивной, а политической. На карте соревнований российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отмечены как японские, в префектуре Хоккайдо. Член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что за такой «финт» Страна восходящего солнца еще извинится:

«Россия не оставит сей факт без внимания и проведет работу по линии МИД. Токио извинится за провокацию. <…> Но, если честно, я не думаю, что официальное руководство Японии самостоятельно и осознанно пошло на эту провокацию. Уж больно она грубая. Но отвечать, безусловно, придется официальным властям», — Франц Клинцевич, член Совета Федерации

Клинцевич не исключил, что Токио хочет спровоцировать Москву на отказ от Олимпийских игр. Отметим, что Южные Курилы вошли в состав СССР по окончании Второй Мировой войны. Но с того же момента обе страны никак не могут заключить мирный договор. Все претензии Японии на острова Россия считает попросту необоснованными.