Захарова поблагодарила Киев за пропуск российского самолета

Москва, 9 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение о полете российского самолета над Украиной.

Речь идет об инциденте 7 августа. Киев разрешил лайнеру российского авиаперевозчика «Глобус», летевшему из итальянского города Бари в Москву войти в воздушное пространство страны, чтобы обойти грозу. Полет продолжался 26 минут.

Дипломат поблагодарила Украину за это разрешение.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в Facebook

Как сообщала НСН, в «Украэрорухе» ранее заявили, что диспетчеры действовали в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета.

Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны в 2015 году. Россия ответила зеркально. В ответ Москва ввела аналогичный запрет на использование российского воздушного пространства украинской стороной.

Ранее Федерал Пресс сообщал, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась просьба о восстановлении авиасообщения с Россией. Росавиация тогда завила о готовности к полноформатным переговорам с авиационной администрацией Украины по этому вопросу.