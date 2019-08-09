Жительница Иллинойса обвинила полицию США в «терроризировании» невинных детей

Иллинойс, 9 августа. Жительница штата Иллинойс Кристал Уорт , воспитывающая трех сыновей, подала иск против полицейского управления, обвинив правоохранителей в «терроризировании» невинных детей.

Иск был основан на инциденте, произошедшем в мае. Тогда полицейский во время рейда выстрелил в 12-летнего безоружного мальчика, который находился в своей постели.

Как пишет USA Really, 26 мая 2019 года полицейские, одетые в «военную форму с черной тканью, закрывающей лица, и защитные очки», вошли в дом около 05.00 утра. В это время Кристал Уо рт и ее три сына Ами р, Эрик и Роберт спали, говорится в иске. В судебных документах утвержд ается, что офицеры выломали входные двери и «отправили от двух до пяти гранатометов». У полицейских был ордер на обыск, им нужен был молодой человек Кристал Уорт — Митчелл Турнам, который был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Дело было закрыто некоторое время назад.

«Чикагская и южно-пригородная полиция вторгается в чужие дома, направляет оружие на детей, крушит дома, отказываясь предъявлять ордер», — рассказал адвокат семьи.

Оказавшись в доме, сотрудники спецназа с автоматами пошли в детскую спальню.

«Дети были в ужасе, их собирал ись убить», — говорит ся в иске.

Один офицер, согласно заявлению потерпевшей стороны, направлял огнестрельное оружие прямо на Амира, который был без рубашки и сидел на краю своей кровати, держа руки в воздухе. О фицер «поднял его с кровати и велел ему сесть на кровать своего брата ... и надеть рубашку».

Тридцать секунд спустя другой офицер вошел в комнату и, как утверждается в иске, сказал Амиру «надеть ботинки», но затем забрал обувь у ребенка. После того, как офицер выстрелил Амиру в колено, он «накрыл свой значок черной лентой и закрыл камеру своим телом».

«Мама, они стреляли в меня», — закричал Амир.

Когда Амир начал кричать, Кристал Уорт спросила офицеров, «стреляют» ли они в детей. Полицейские, как утверждается, отказались отвечать на вопрос. Согласно тексту иска, они «солгали ей и сказали, что стреляли в кого-то, проходящего мимо».

В иске также отмечается, что Эрик слышал, как его в его брата стреляли. Кроме того, как заявил мальчик, другой офицер направил на него автомат. Согласно документам, на ребенка надели наручники и поместили в патрульную машину. Там он находился в течение часа, после чего его держали в участке около пяти часов.

Амира доставили в больницу. Пуля «вошла в его сустав и частично вышла из задней части его ноги с правой стороны». Эта травма потребовала хирургического вмешательства, говорится в иске. У мальчика «развились осложнения от инфекции»: у него была высокая температура, появились проблемы со зрением.