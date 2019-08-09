Дочь Вилли Токарева поделилась воспоминаниями о знаменитом отце. ФАН-ТВ

В Москве прошла церемония прощания и похороны известного российского шансонье Вилли Токарева, ему было 84 года. Он умер 4 августа после продолжительной болезни. Певца похоронили на Калитниковском кладбище.

На церемонии прощания присутствовала 19-летняя дочь Вилли Токарева Эвелина. Она пообщалась с журналистами и поделилась теплыми воспоминаниями о знаменитом отце.

«Я очень благодарна всем, что пришли сюда, чтобы попрощаться с ним. Я хочу, чтобы все знали, что он всегда с нами будет. С ним каждый момент был особенным, я ему за все благодарна. Я сейчас хожу в университет в Нью-Йорке, я учусь психологии и искусству. Милен сейчас играет в хоккей, он ходит в школу хорошую и потом пойдет в университет. Мы общаемся [со старшим братом], мы все очень близкие, и папа с нами всегда вместе был, и он нас просто всех соединил. Егор тоже хочет поступить в школу в Америке с нами. Милен играет на гитаре, на пианино я тоже играю на гитаре, мы так, для себя просто делаем. Мы пели папины песни, я с ним на концертах многих была, и до сих пор я все его песни знаю. «Журавли» любимая песня, очень люблю ее. Он всегда работал над своей музыкой, не было момента, когда он не работал над музыкой. Он всегда что-то придумывал, что-то писал, стихи, рассказывал истории, он был легендой, он будет легендой, он всегда будет с нами. Папа искренний человек, я знаю, что он всегда желал хорошего всем, — рассказала Эвелина.

Вилли Токарев был женат трижды, у него осталось четверо детей: три сына и дочь.