Донбасс сегодня: «Азов» пошел вразнос в ДНР, Киев стягивает ракетные комплексы к передовой

Донбасс, 9 августа. Обстрелы ДНР со стороны украинской армии продолжаются, к линии соприкосновения стягиваются гаубицы и ракетные комплексы большого калибра. Боевики «Азова» кошмарят мирных жителей Донецкой области. СБУ задержала военных ВСУ с крупной партией оружия для сбыта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Девять обстрелов зафиксировали военные Донецкой Народной Республики по своей территории со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. На этот раз огонь велся по всем направлениям — Горловскому, Донецкому и Мариупольскому. Киевские силовики применяли ручные и станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие и 82-мм минометы. В зону обстрела попали семь населенных пунктов республики.

Несмотря на отсутствие обстрелов Луганской Народной Республики, поводов для оптимизма мало, следует из сообщения официального спикера Народной милиции Ивана Филипоненко. Разведка луганчан зафиксировала очередное пополнение передовых частей украинской армии тяжелой артиллерией и ракетными комплексами.

В районе поселка Дружба Луганской области выявлены две гаубицы «Акация» калибром 152 мм, а на один из крупнейших железнодорожных узлов региона в Рубежном прибыло более десятка самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация» калибром 122 и 152 мм соответственно. В регион переброшены зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и один 135-мм противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». Помимо этого, в район села Окино доставлены семь «Васильков» — 82-мм минометов.

СБУ задержала военных — торговцев оружием

Как оказалось, оружие украинским военнослужащим нужно не только для того, чтобы обстреливать города Донбасса. Зачастую военное имущество продается, а иногда — даже крупными партиями в самой зоне проведения ООС. Накануне представитель луганской Народной милиции Иван Филипоненко сообщил о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины трех украинских десантников из 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ при попытке сбыта крупной партии оружия.

Задержание произошло в Северодонецке Луганской области. Арсенал злоумышленников для сбыта внушителен — 22 ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, 12 гранатометов РПГ-22, 30 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Кроме того, изъято около 3000 патронов калибром 5,45 мм и 30 запалов для гранат.

Как отметил Филипоненко, эсбэушники ранее задокументировали факты сбыта военнослужащими ВСУ десяти гранат, двух гранатометов, тротила нескольких тысяч патронов 7,62 мм.

Боевики «Азова» пошли «вразнос» в Донбассе

Националисты «Азова» решили, что выдвижение их из пункта постоянной дислокации к линии соприкосновения автоматически означает развязывание рук в терроре мирного населения, сообщил представитель донецкой Народной милиции майор Даниил Безсонов. В течение двух дней, по данным военных ДНР, боевики изымают имущество у мирных жителей, мотивируя это «помощью на борьбу с террористами».

Жалобы от местных жителей поступают и в ДНР. Согласно полученной информации, азовцы «обилетили» несколько заправочных станций и вывезли более шести тонн топлива. При этом владельцам АЗС угрожали расправой и обвиняли в сепаратизме. Не обошли своим вниманием «освободители» и магазины, откуда вынесли продукты на сумму более 70 тысяч гривен, мотивируя тем, что необходимо кормить «защитников Незалежной». Предпринимателям из обставленных продуктовых палаток Светлодарска боевики «Азова» обещали рассчитаться после войны. Полиция Украины посоветовала пострадавшим смириться с утратой и отказала в возбуждении уголовных дел.

ВСУ готовят красивую картинку на передовой

Провокации на линии соприкосновения продолжаются, сообщает майор Безсонов. В то же время, учитывая тот факт, что подразделения Народной милиции ДНР не поддаются на них, украинские военные привлекают журналистов для организации постановочных сюжетов.

Представители 35-й бригады морской пехоты устроили репортерам телеканала ICTV целое шоу. С целью демонстрации вражеских обстрелов для большей правдоподобности морпехи использовали окопные заряды и имитационные боеприпасы. На видео украинских журналистов это будет отражено как прямые попадания мин в блиндажи «защитников» Украины.