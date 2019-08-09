Эксперт назвал анекдотом ядерный проект Украины и США

В США планируется к запуску совместный украинско-американский проект в области ядерных исследований. Об этом сообщило посольство Украины в Штатах на своей странице в социальной сети Twitter. На конференции, посвященной старту проекта, выступил посол Украины в США Валерий Чалый.

Обратившись к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, он подчеркнул важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности — в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

Дипломат добавил, что на Украине достаточно высококлассных специалистов в области ядерной энергетики, готовых применять свои знания и опыт для реализации совместных проектов.

Это сообщение об украинско-американском проекте в области ядерных исследований можно назвать очередным блефом со стороны Украины, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко.

«Украина с точки зрения своего научного потенциала по ядерным исследованиям деградировала за последние 30 лет с ужасающей скоростью. Никаких компетенций нет, оборонный комплекс развален. Собственные научные исследования финансировались по остаточному принципу. Более квалифицированные обладатели знаний в области ядерных исследований и ракетных технологий уехали в Северную Корею. Там украинские специалисты успешно помогают [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну создавать ракетно-ядерный потенциал», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако в большинстве случаев украинские «специалисты» — это «клоуны» без специального дипломатического образования, которые занимаются низкопробным пиаром, полагает Коротченко.

«США со своей стороны сделали все, чтобы крупнейшие технологические центры Украины больше не являлись центрами научной компетенции. Если взять ракетный завод «Южмаш», то при американцах там были демонтированы наиболее важные производственные линии. Таким образом, Украина даже ракеты стратегического класса не может делать. Хотя обладала этими компетенциями в период начала своей государственности», — сообщил он.

Ядерные исследования Киева и Вашингтона «выглядят как анекдот», отметил собеседник ФАН.

«Америка сама достаточно компетентна в этих отраслях. Единственная практическая польза, которую могут извлечь американцы, — это продвинуть свои ТВЭЛы (тепловыделяющий элемент) для ядерных реакторов на украинских АЭС. Но эти АЭС спроектированы по советским технологиям. Вмешательство туда американских специалистов может привести к новому «Чернобылю», — резюмировал эксперт.

Ранее между национальными космическими агентствами Украины и Турции был подписан протокол о совместном использовании и изучении космоса.