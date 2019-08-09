РЕН ТВ анонсировал премьеру уникального проекта «Неизвестная история»

Москва, 9 августа. Телеканал РЕН ТВ запускает новый проект «Неизвестная история». Ведущим программы станет профессор психологических наук Борис Рыжов.

Премьера новой передачи состоится 17 августа. В пресс-службе телеканала рассказали, что зрители смогут узнать множество удивительных неизвестных фактов об известных событиях и персонажах.

«Например, все говорят о том, что мы живём под санкциями «западных партнеров» уже 5 лет. Но много ли людей знают, что на самом деле их наложили на нас ещё 5 столетий назад?» — поинтересовался Рыжов.

В качестве другого примера он привел графа Дракулу, которого считают воплощением зла. Однако среди румын он до сих пор считается святым и почитается местной церковью.

«Мы отправимся в ключевые точки истории – чтобы разоблачить лжецов и добраться до истины», — подчеркнул профессор.

Рыжов более десяти лет работал на засекреченных проектах. Он занимался психологической подготовкой экипажа «Бурана» к полету, обучал летчиков контролю над организмом.