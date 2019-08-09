Huawei презентовала собственную операционную систему для смартфонов

Пекин, 9 августа. Китайская корпорация Huawei после введенных против нее санкций США презентовала собственную операционную систему для мобильных телефонов.

Презентация Harmony OS состоялась на открытии Huawei Developer Conference-2019, сообщает телеканал 360.

Эта операционная система не является дублем Android, она функционирует на основе микроядра. Эта ОС способна синхронизировать различные устройства: телефоны, компьютеры, бытовую технику. По мнению разработчиков, это делает жизнь пользователей максимально комфортной. Исполнительный директор корпорации Ричард Юй заявил, что корпорация надеется, что Harmony OS приведет к большей гармонии в мире, сделает жизнь каждого более удобной.

В июле газета «Аргументы и факты» сообщала о создании Huawei новой операционной системы Hongmeng, но эта ОС не была предназначена для смартфонов.

Напомним, США ввели санкции против китайского IT-гиганта, лишив ее доступа к обновлениям Android. Затем американская корпорация Google заявила, что разрешит временный доступ этой ОС для устройств Huawei. Временная лицензия сроком 90 дней позволяет обновить ОС, начиная с 20 мая.