«Оппозиция» позвала Face и «Кровосток», чтобы устроить беспорядки на митинге 10 августа

Москва, 9 августа. Власти Москвы рассматривают возможность запрета выступлений коллективов «Кровосток», IC3PEAK и рэпера Face на митинге в Москве 10 августа на проспекте Сахарова. Выступления артистов могут перерасти в массовые столкновения и беспорядки.

Один из организаторов митинга в Москве 10 августа — Петр Верзилов — сообщил, что столичная мэрия рассматривает возможность запрета выступления вышеперечисленных исполнителей. Верзилов сообщил, что причина запрета неизвестна, а решение еще не утверждено.

Власти Москвы еще официально не подтвердили запрет, однако слухи уже вызвали бурную реакцию в либеральном обществе. Один из организаторов митинга, Илья Азар, назвал требование «незаконным и абсурдным» и уверил, что музыканты все равно выступят, несмотря на запрет. Менеджеры музыкантов также подтвердили, что проигнорируют запрет.

Реакция мэрии на выступление «Кровостока», IC3PEAK и Face на митинге в Москве вполне обоснованная: высока вероятность, что выступления исполнителей закончатся потасовками, что может привести к трагическим последствиям. Драки и поножовщины на концертах этих исполнителей являются вполне обычным делом, поклонники музыкантов готовы устраивать акты насилия без причины. Кроме того, исполнители открыто пропагандируют насилие и употребление наркотиков.

«Кровосток» неоднократно обвиняли в том, что творчество группы подталкивает людей к насилию и употреблению наркотиков. В клипах группы присутствуют многочисленные сцены ножевых драк, бандитских разборок со стрельбой и употребления запрещенных веществ. Музыканты намеренно романтизируют бандитизм и массовые беспорядки. Даже несмотря на то, что в текстах «Кровостока» заложена некоторая ирония, юные маргиналы с неокрепшим сознанием могут не понять ее и расценить как призыв к действиям. Концерты «Кровостока» в основном посещают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти каждый концерт группы перерастает в потасовки.

Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, хоть и не романтизирует бандитизм, однако его творчество сосредоточено исключительно на культе удовлетворения низменных потребностей и пропаганде наркотиков. Кроме того, песни Face состоят по большей части из ненормативной лексики, а на его концертах регулярно случаются потасовки.

Исполнитель не против драк на своих концертах, многие его слушатели приходят на выступления именно за слэмом и побоищами. Очевидно, что организаторы митинга пригласили Face из-за его последних треков, в которых исполнитель выражает свое критическое отношение к власти. Музыкант очень удачно успел вписаться в оппозиционную повестку, ведь еще совсем недавно Face «ронял Запад».

Организаторы митинга намеренно пригласили «Кровосток», IC3PEAK и Face выступить на площади Сахарова в Москве. Эти исполнители пропагандируют насилие, а их обычные концерты регулярно перерастают в потасовки. Становится понятным, что целью организаторов митинга является культивирование агрессии и перерастание митинга в массовые столкновения. Эмоциональный запал молодежи и локальные конфликты профессиональные провокаторы, как уже задержанные Егор Жуков и Сергей Фомин, трансформируют в беспорядки.

Согласованный митинг пройдет в Москве 10 августа на площади Сахарова. Тем не менее представители так называемой оппозиции продолжают призывать граждан выходить на незаконные митинги, несмотря на возможность действовать в правовом поле. В московском ГУ МВД попросили участников митинга соблюдать порядок проведения массового мероприятия, а также не нарушать правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Ранее незаконные митинги прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами несогласованного сборища выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для проведения акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать так называемых «оппозиционных кандидатов» на выборы из-за колоссального количества поддельных подписей. К примеру, у Соболь МГИК обнаружил 14% липовых автографов. Более того, за юриста «Фонда борьбы с коррупцией» якобы «подписались» давно умершие люди. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции. Несогласные с решением МГИК соратники Навального решили устроить незаконные митинги.