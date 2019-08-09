Памфилова возмутилась призывами «оппозиции» к незаконным митингам в Москве

Москва, 9 августа. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что группа незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы занимается организацией несанкционированных митингов в столице.

«Весь сыр-бор и все митинги, и все возмущения, что не допускают оппозицию, идут именно от 13 кандидатов независимых, оппозиционных, из 57, кому отказали», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых не пустили на выборы в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций, начали призывать москвичей к участию в незаконных митингах в Москве. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 15% липовых подписей, хотя законом допускается лишь 10%.

Кроме того, еще во время подписной кампании она отличилась исключительно махинациями и скандалами. Так, в одной из московских квартир полиция нашла штаб по рисовке подписей в ее пользу. Кроме того, в избирательных листах правой руки Навального оказались «мертвые души» — фамилии мертвецов. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие соратники скандального блогера, в том числе и Илья Яшин, и Дмитрий Гудков.

Отметим, против Соболь к настоящему моменту уже возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Кроме того, юрист так называемого «ФБК», против которого, кстати, СК РФ возбудил дело об отмывании крупной суммы, является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

Сторонница Навального пытается избежать реального наказания, прикрываясь малолетней дочерью. При этом известно, что Соболь уже три недели не проживает дома, следовательно, воспитанием дочери не занимается. Да и во время подписной кампании она совсем не уделяла внимания ребенку. Соратница Навального использует собственную дочь в «политической борьбе».