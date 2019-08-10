Сирия, 10 августа. Правительственные войска продолжают наступление в Хаме и Идлибе, неизвестные боевики напали на блокпост САА в Даръа, курды и коалиция арестовали двух боевиков ИГИЛ1 в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили штурм Кабаны, нанесли воздушные удары по боевикам на севере Латакии, нанесли ракетные удары по террористам в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: противостоят правительственным силам в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ранила нескольких солдат САА в Латакии.

Курды: захватили двух боевиков ИГИЛ в Ракке.

Международная коалиция: участвовала в контртеррористической операции в Ракке.

Провинция Латакия

ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли воздушные удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) в районе населенного пункта Кабана на севере провинции Латакия, сообщает агентство Step News. По данным новостных источников (@MasarPressNet), Сирийская арабская армия (САА) на фоне успехов в Идлибе и на севере Хамы вновь приступила к штурму Кабаны, сообщается о раненых в рядах правительственных сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сириец по имени Хадиль Ахмед аль-Хуссейн аль-Дакиль был застрелен иракской пограничной службой при попытке нелегально пересечь границу на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Также сообщается, что мужчина по имени Аммар аль-Фейсал аль-Мишаан был застрелен неизвестными в городе Ат-Таяна в зоне оккупации SDF и США.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжается подпольная деятельность антиправительственных групп. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о нападении на блокпост Сирийской арабской армии в городе Тасиль на западе провинции. Информации о жертвах и разрушениях нет. SOHR приписывает нападение силам «народного сопротивления», которые состоят из бывших боевиков ССА, прошедших процесс примирения с Дамаском, однако не отказавшихся от планов вести вооруженное сопротивление правительственным силам.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают наступление в провинции Идлиб. Авиация нанесла несколько ракетных ударов по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») в районе городов Хан-Шейхун, Мадая и Ат-Тамана, сообщает источник в Twitter (@thiqanewsagency). Между тем медиаресурсы боевиков коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщают, что обстреляли из РСЗО силы САА в районе Абу-Дали на востоке Идлиба. Утверждается, что среди бойцов правительственных сил есть несколько раненых.

Провинция Ракка

Проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) с воздушной поддержкой международной коалиции во главе США провели рейды в городе Аль-Мансура в провинции Ракка, сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork). Сообщается об аресте двух членов «спящей ячейки» группировки «Исламское государство1», которых зовут Джамал аль-Хаммади Таляль и Хамуди Сувейди Файяд Курайш.

Провинция Хама

Боевая авиация нанесла удары по позициям террористов на севере Хамы в окрестностях города Ас-Сайяд, сообщает источник в Twitter (@thiqanewsagency).

1 Организация запрещена на территории РФ.