Советника-посланника посольства США вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в дела России

Москва, 9 августа. Советника-посланника посольства США в Москве Тона Ричардсона вызвали в министерство иностранных дел РФ в связи с публикацией дипмиссией информации о несанкционированной акции 3 августа в Москве, об этом сказано в комментарии департамента информации и печати российского ведомства.

В МИД РФ сообщили, что Ричардсону было сделано представление в связи с публикацией в официальном аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter, а также на сайте американской дипмиссии информации о маршруте несогласованного митинга в Москве. Действия американского представительства в МИД РФ расценивают как вмешательство во внутренние дела России.

«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в комментарии МИД РФ.

Незаконный митинг в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. Организаторами несогласованного сборища выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для проведения акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать так называемых «оппозиционных кандидатов» на выборы из-за колоссального количества поддельных подписей. К примеру, у Соболь МГИК обнаружил 14% липовых автографов. Более того, за юриста «Фонда борьбы с коррупцией» якобы «подписались» давно умершие люди.

Недопуск приспешников Навального до выборов не стал новостью. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции. Несогласные с решением МГИК соратники Навального решили устроить незаконный митинг.

Активную информационную поддержку организаторам несогласованной акции в Москве оказывали официальные представительства иностранных государств. Американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, а пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга в столице. Отличились и представители ФРГ в России: на сайте немецкой государственной медиакорпорации Deutsche Welle была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконном митинге 3 августа.

Накануне на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ члены Совфеда рассмотрели примеры вмешательства иностранных государства, в том числе США, во внутренние дела России. Председатель комиссии Андрей Климов заявил, что у рабочей группы есть все основания полагать, что Вашингтон использует мозаичные технологии и влияет через лоббистов на внутренние процессы в России.