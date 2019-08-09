Поведение Соболь стало причиной для отказа в требованиях истца к «Московскому школьнику»

Бабушкинский районный суд Москвы 9 августа рассмотрел иск Литовкиной Татьяны Сергеевны к ООО «Московский школьник», ГБОУ «Школа №1095» с требованием компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей за причинение вреда здоровью ее несовершеннолетним детям в ноябре 2017 года. Суд вынес решение отказать в удовлетворении в полном объеме исковых требований.

Интересы истца представляла юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая не явилась на заседание и прислала другого представителя. По причине некорректного поведения юриста суд был вынужден приостановить заседание и под конвоем вывести из зала судебного заседания нового представителя истца.

Напомним, ранее не явившаяся в суд Любовь Соболь начала информационную кампанию против предприятия «Московский школьник» с выпуска «расследования» о работе комбината питания, в котором было обнаружено множество фейков. В видеоролике содержалось интервью с бывшей работницей предприятия Натальей Шиловой, которая рассказала об «ужасах» и якобы царящей в цехах антисанитарии. Позже она призналась, что читала заранее написанный сотрудниками ФБК текст, за что ей обещалось крупное денежное вознаграждение и помощь в лечении ребенка. Однако денег Шилова так и не увидела, а Любовь Соболь сразу после публикации фейкового видео с «умытазом» перестала выходить на связь.

Атака на «Московский школьник» со стороны основателя ФБК Алексея Навального и юриста Соболь стала частью кампании против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. После неудачной попытки получения от него 300 миллионов рублей путем шантажа и вымогательства Соболь и Навальный безосновательно связали «Московский школьник» с компанией Пригожина «Конкорд». В пресс-службе поставщика питания опровергли любую связь Евгения Пригожина и предприятия «Московский школьник».