Сирия, 9 августа. Прогремели взрывы на оружейном складе в турецком городе Рейханлы вблизи границы с Идлибом. Неизвестные застрелили одного из курдских бойцов на юге Хасаки. САА зачистила от боевиков территорию ферм Дамьюн на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили от боевиков территорию ферм Дамьюн недалеко от города Джейсат в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась точечным авиаударам ВКС РФ в северной части Латакии.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве одного из курдских бойцов у города Маркада в южной части Хасаки.

Курды: подозреваются в организации взрывов на оружейном складе в турецком городе Рейханлы вблизи границы с Идлибом.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что российские ВКС возобновили боевые вылеты в зонах дислокации боевиков на севере региона. Точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по военным объектам возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» в районе населенных пунктов Кабана и Ас-Сирмания. Воздушная атака привела к частичному разрушению сети тоннелей джихадистов. Напомним, боевики, занимающие данные территории, продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил. Более того, накануне исламисты предприняли очередную попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии. Как сообщалось ранее, снаряды, выпущенные боевиками, не достигли цели, разорвавшись в одном из близлежащих поселений, что, в свою очередь, привело к гибели двух и ранению еще четырех гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Поступают данные о том, что Сирийская арабская армия (САА) вступила в противостояние с боевиками на подступах к стратегически важному городу Аль-Хубейт на границе с соседней Хамой. По данным новостного агентства Al Masdar News, в настоящий момент ведется артподготовка. Оппозиционный медиапортал Step News Agency заявляет о том, что исламисты якобы отразили уже две попытки штурма Аль-Хубейта. Однако эта информация пока требует проверки. В то же время сирийские военные самолеты атакуют огневые позиции джихадистов в районе населенных пунктов Ар-Ракайя и Кафр-Саджна, передает Twitter-канал (MasarPressNet).

В турецком городе Рейханлы, расположенном вблизи границs с сирийским Идлибом, прогремели несколько взрывов. По данным информагентства Russia Today, инцидент произошел на складе, где хранилось оружие. По предварительным сведениям, никто из турецких граждан не пострадал. К месту происшествия прибыли спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в северной части Хамы, дабы создать буферную зону вокруг ранее освобожденных населенных пунктов, которые регулярно подвергаются обстрелам исламистов. Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что в ходе ожесточенных боев правительственным войскам удалось выбить радикалов группировки «Джейш Аль-Изза» из окрестностей города Джейсат, который перешел под контроль САА еще накануне, а также занять близлежащие фермы Дамьюн. Отмечается, что в настоящий момент артиллерия сил САР ведет огонь по опорным пунктам джихадистов вблизи Аль-Латамины и Кафр-Зеты, которые являются крупнейшими оплотами боевиков в провинции. Поддержку им оказывают ВВС Сирии и ВКС РФ. Также военный источник в сети Twitter (hmosyrian1) заявляет об артобстрелах САА к северо-западу от населенного пункта Атшан.

Провинция Хасака

Информационный портал Step News Agency передает, что на юге Хасаки произошло новое нападение неизвестных. Группа вооруженных людей застрелила одного из сотрудников курдской «милиции» «Асайиш» неподалеку от города Маркада. Несмотря на то, что пока ни одно из антиправительственных формирований не заявило о своей причастности к убийству курдского бойца, предполагается, что атака была совершена джихадистами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Напомним, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) сообщили о полной зачистке города Маркада от ИГИЛ1 еще в конце 2017 года, однако подпольная деятельность террористов в данном районе все еще представляет угрозу для проживающих здесь сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.