Представитель Киева в контактной группе призвал приостановить участие в минском процессе

Киев, 9 августа. Киев должен приостановить выполнение минских договоренностей после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе, заявил представитель Украины в контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

«Нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется Нормандская четверка, Украина прекращает свое участие в Минском процессе», — заявил Бессмертный.

Кроме того, он призывал закрыть все пункты въезда — выезда и прекратить любой переход людей или транспортировку товаров через КПП. Бессмертный призвал жестко действовать в Донбассе и открывать огонь «по заранее пристреленным объектам».

По его словам, необходимо использовать в Донбассе боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные инструменты. Бессмертный добавил, что ситуация с гибелью четырех военных ВСУ будет обсуждаться 21 августа в ходе следующего раунда переговоров в Минске.

Ранее сообщалось, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. В Киеве заявили, что причиной гибели якобы стал обстрел со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР). После инцидента президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину и попросил «повлиять» на представителей ДНР.

В ДНР опровергли причастность к гибели украинских силовиков. В Донецке заявили, что военные погибли из-за халатности украинского командования во время разгрузки противопехотных мин. В ДНР обратили внимание на то, что работы проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР: выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать солдат ВСУ.

Гражданская война на юго-востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.