Москва, 9 августа. Корпорация Apple уверена, что Федеральная антимонопольная служба России по итогам расследования не выявит нарушений у американской компании. Об этом рассказали в пресс-службе Apple.

В компании прокомментировали возбуждение ФАС дела по жалобе «Лаборатории Касперского» из-за действий корпорации по распространению приложений для iOS. Специалисты считают, что после проверки ФАС убедится в предоставлении равных возможностей для разработчиков приложений, которые размещаются в App Store. Как пишет ТАСС, Apple заявила, что с уважением относится к антимонопольному ведомству России.

Компания Apple уверена, что ФАС не выявит в ее работе нарушений законодательства. Сотрудники американской корпорации подчеркнули, что разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store. В компании уточнили, что относятся одинаково ко всем разработчикам.

В августе ФАС возбудила дело в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского».

Напомним, в 2016 году Федеральная антимонопольная служба РФ по жалобе пользователя iPhone возбудила в отношении дочерней компании Apple ООО «Эппл Рус» дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением.

По мнению автора жалобы, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone. Пользователь гаджета заявил, что в России смартфоны Apple никто не может чинить без разрешения компании, но при этом Apple не поставляет комплектующие для ремонта экранов. Автор жалобы отметил, что, когда гаджет нужно было ремонтировать, ему предложили вариант полной замены устройства с доплатой более 50% от стоимости нового смартфона.

В январе 2019 года сообщалось, что ФАС хочет обязать Apple предустанавливать российские антивирусы на iPhone.

В августе минувшего года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ФАС и Минкомсвязи подготовить закон, согласно которому производителей обяжут предустанавливать в компьютеры и смартфоны отечественные программные продукты. Предложение должно быть готово к апрелю 2019 года. В пятницу, 25 января, ФАС сообщила, что завершила обсуждение концепции.

На мобильные устройства предлагается предустанавливать антивирусное ПО, мессенджер, картографический сервис и браузеры. Производители смартфонов смогут самостоятельно выбирать процедуры предустановки и производителей софта.

Также ФАС выписала компании Google несколько крупных штрафов на сумму 438 миллионов рублей за последние три года. В общей сложности против корпорации было возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные и два связаны с нарушениями закона «О рекламе». Компании Google грозит крупный штраф за размещение рекламы, содержание которой нарушает законодательство РФ. Согласно данным ведомства, в декабре минувшего года в одном из сервисов Google были опубликованы рекламные объявления по написанию дипломных работ и диссертаций. Отметим, законодательство РФ запрещает распространение рекламы подобного содержания.

Кроме того, Google грозит штраф за рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций.