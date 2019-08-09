В Госдуме назвали серьезной проблемой популярный возраст рождения россиянками первенца

Российские женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет. Таковы данные Росстата за 2018 год. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает этот показатель удручающим.

По информации Росстата, большинство россиянок рожают первенца в 26 лет, второго ребенка — в 30 лет, третьего — в 31 год, четвертого — в 33, а пятого и последующих — в 34 года.

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в медицинской терминологии женщин, рожающих первенца после 25 лет, называют старородящими.

«Безусловно, для нас это серьезная удручающая проблема. Хотя в Европе дела еще хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями обычно в 34 года. Если женщина рожает второго или третьего ребенка в 26 лет — это хорошо, потому что это пик ее репродуктивного возраста. Но если в 26 лет женщина рожает только первого ребенка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша, потому что природа готовит женщин к деторождению в гораздо более раннем возрасте», — объяснил Геннадий Онищенко.

По мнению парламентария, в том, что россиянки стали рожать гораздо позже, виноваты современные условия жизни.

«Чтобы женщина могла как можно раньше начать реализовывать свою материнскую функцию, необходимо, чтобы она была уверена в том, что будет социально защищена, что сохранит работу, что не обеднеет с рождением ребенка, а наоборот — станет богаче. Да, у нас существует программа поддержки рождаемости и молодых семей. Но ее явно недостаточно. Нужно создавать и другие преференции, чтобы женщины не боялись рожать из-за возможных материальных трудностей. Сегодня детская одежда — самая дорогая. А в советские годы она продавалась по себестоимости. Поэтому, если мы хотим поднять демографию, то мы должны стимулировать женщин к рождению детей всесторонне. Нынешних выплат для этого явно мало», — заметил Геннадий Онищенко.

Депутат подчеркнул, что не замечать проблему позднего рождения детей в России и не предпринимать дополнительных мер для поддержки рождаемости чревато серьезными последствиями для страны.