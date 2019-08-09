Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на Армейских играх

Москва, 9 августа. Воздушно-космические силы России впервые задействуют авиакомплекс «Кинжал» на конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса «Авиадартс-2019», впервые будет задействован авиационный комплекс «Кинжал», — сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

В пресс-службе добавили, что прикрывать действия штурмовой авиации в ходе «Авиадартса» будут самолеты МиГ-31К и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Экипаж должен будет уничтожить батареи зенитных ракетных комплексов условного противника.

Напомним, Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран. Самым зрелищным конкурсом по праву считается «Авитадартс». В ходе конкурса экипажи состязаются в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет. Участие в «Авиадартсе» в рамках «АрМИ-2019» принимают 43 экипажа из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.