Мировые банки сдают ЦРУ переписку Трампа, чтобы обвинить Россию. Колонка Евгения Беня

Как сообщает газета The Wall Street Journal, несколько крупных банков, среди которых Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo, предоставили специальному комитету по разведке и комитету по финансовым услугам Палаты представителей США «тысячи страниц документов, касающихся граждан России, которые могли вести дела с (президентом США Дональдом) Трампом, его семьей или компаниями». Фамилии людей, о которых идет речь в публикации, не приводятся.

СМИ сообщают, что «некоторые банки также передают документы, связанные с компанией Трампа Trump Organization, следователям штата Нью-Йорк».

Еще в марте The New York Times рассказала, что Deutsche Bank предоставлял Трампу кредиты на сумму более двух млрд долларов до того, как тот стал президентом. В апреле американские законодатели направили запросы банкам по информации о связях Трампа с Москвой, в надежде обнаружить сведения о российских вливаниях в бизнес Трампа и о «незаконном характере» ведения им дел.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Как раз в апреле этого года были опубликованы результаты расследования Роберта Мюллера, не выявившие сговора Трампа с Москвой, и тем не менее не исключившие предполагаемого «вмешательства России», но и не нашедшие аргументов в его пользу. Как теперь выясняется, не достигшая целей деятельность Мюллера, вынужденного уйти в отставку, послужила сигналом к началу волны новых поисков тайных связей президента Дональда Трампа с Москвой. Об этом свидетельствует тот факт, что неутомимыми конгрессменами-дознавателями были незамедлительно разосланы запросы в банки.

Поиск демократами «российского следа» в связи с Трампом по сути превращается в пьесу в театре абсурда. При этом американский истэблишмент в принципе не может отказаться от проекта «российского вмешательства» — не так важно объяснить, каковы были его мотивы и цели, важно, чтобы до бесконечности циркулировала сама идея, что оно было, есть и будет. Не исключено, что, даже если следующим президентом США станет представитель Демократической партии, тему «российского вмешательства» подхватят уже республиканцы.

С другой стороны, в ситуации с наметившимся новым витком расследований содержится и довольно точный расчет. Заранее было понятно, что банки предоставят заинтересованным членам Конгресса США «тысячи страниц документов, касающихся граждан России, которые могли вести дела с Трампом». Так оно и вышло. И проверять эту тьму туманных материалов теперь можно до бесконечности. Во всяком случае, до дня следующих президентских выборов 3 ноября 2020 года материалов на новое расследование при желании хватит, а если понадобится — еще и останется. Словом, возникает новая неисчерпаемая якобы «фактическая база» для расследований, неэффективность которых заранее предсказуема.

Зато есть надежда на достижимость эффекта в другом: в продолжении сдерживания президента США от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, а значит — от вероятных договоренностей по взаимному ограничению вооружений, от возможного смягчения противоречий с Россией.

Кстати, в ворохе документов о мифических «связях» российских граждан с Трампом наверняка мелькают сотни случайных фамилий. Прекрасный повод, чтобы обвинить кого угодно во «вмешательстве» в американские выборы. Например, неугодного российского политика или журналиста.