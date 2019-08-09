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Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар

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Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар

Москва, 9 августа. Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Как передает Daily Mail со ссылкой на слова самого подростка, первые симптомы появились у него в семь лет. Тогда мальчика обследовали врачи, но объяснить, что происходит с ребенком, не смогли. С тех пор живот Кумара продолжал стремительно расти, доставляя ему дискомфорт и вызывая боли. Тело ребенка загадочная болезнь превратила в шар.

Интересно, что у подростка каких-либо сопутствующих заболеванию симптомов нет. Мальчик получил направление на эндоскопию в Нью-Дели, но денег на поездку не хватает. По словам Кумара, в детстве его часто дразнили, спортом заниматься он не мог из-за огромного живота. В настоящее время жизнь молодого человека начинает налаживаться, он нашел работу механика на велосипедном заводе.

«Мне нравится ходить на работу. Мои коллеги никогда надо мной не смеются», — отметил Суджит Кумар.

Ранее сообщалось, что британский подросток оказался в инвалидном кресле из-за неизвестной болезни, которую не смогли определить врачи. Диагноз юноше пытаются поставить уже более полутора лет.

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