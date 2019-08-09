Сирия и курды выступили против «зоны безопасности» по плану Турции и США

Официальный Дамаск выразил резкое неприятие в связи с планами Турции и США создать «зону безопасности» на севере Сирии — фактически это означает военную операцию Анкары против любых сил в Сирии, связанных с бойцами из «Рабочей партии Курдистана». МИД Сирии напомнил, что турецко-американский план является очередной атакой на суверенитет и территориальную целостность Сирии, а кроме того — грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН.

«Соглашение между Турцией и США выгодно израильским оккупантам, а также удовлетворяет экспансионистские аппетиты Турции», — объявило сирийское министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

Между тем события на севере Сирии продолжают развиваться. В настоящее время очевидно, что соглашение между Анкарой и Вашингтоном может лишить сирийских курдов надежды на самостоятельное политическое будущее и тем более — желаемую автономию.

Американские войска будут полностью выведены из «зоны безопасности», заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Очевидно, что в Анкаре полагают, что получили карт-бланш на проведение любых военных операций на севере Сирии, аналогичных «Щиту Евфрата» в 2016 году и «Оливковой ветви» в 2018 году.

По словам Чавушоглу, президент США Дональд Трамп лично пообещал вывод войск США в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В настоящее время в Анкаре прорабатывается окончательный план операции, которая должна начаться после 20 августа.

«Президент США Трамп позвонил ему [Эрдогану] и сказал, что Штаты выведут оттуда свои силы», — объявил Чавушоглу.

Ожесточенное дипломатическое давление со стороны Анкары позволило «продавить» позицию Вашингтона. По словам Чавушоглу, договоренность по «зоне безопасности» в Сирии была достигнута после трехдневных переговоров. В Анкаре подчеркивают, что «не допустят, чтобы эти усилия превратились в «дорожную карту» по Манбиджу» — напоминая, что США так и не выполнили свои обязательства по выводу курдских сил из одного из ключевых городов в Северной Сирии. По версии Анкары, «зона безопасности» станет «мирным коридором», по которому сирийские беженцы (которых в Турции около 3,5 миллионов) смогут вернуться домой.

This is one of the maps that circulates on what could be the corridor that the US and Turkey hypothetically agreed upon.

It would include: Ayn al-Arab (Kobane), Tell Abyad, Suluk, Ras al-Ayn, Derbasiyah, the part of Qamishli controlled by the YPG and Malikiyah,..... pic.twitter.com/tB208sOXBs — Y.N.M.S (@nm79797979) August 8, 2019

Ряд СМИ и медиаактивистов успели обвинить в том, что они бросили на произвол судьбы своих союзников курдов, однако на самом деле, считают эксперты, политическая ситуация на переговорах между Анкарой и Вашингтоном по судьбе северной Сирии гораздо сложнее.

При этом точный формат «зоны безопасности» и степень вовлеченности турецкой армии остаются неизвестны. Пока существуют лишь более или менее точные оценки ширины коридора, который должен стать непроницаемым заслоном для боевиков «Рабочей партии Курдистана». Ее Турция считает одной из опаснейших террористических организаций современности и экзистенциальной угрозой своей государственности.

Ранее считалось, что американцы ни за что не позволят Турции вновь зайти на курдские территории, поскольку разгром курдских формирований станет катастрофическим ударом для планов США. Однако для Вашингтона стало очевидно, что турки настроены крайне серьезно, и готовы (на фоне общего охлаждения отношений между Турцией и США) даже на односторонние действия без оглядки на США, считает военный эксперт Борис Рожин. Чтобы не упустить контроль над ситуацией, в Пентагоне решили «возглавить» операцию в Рожаве, создав специальный координационный центр, отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

«Американо-турецкий координационный центр нужен Штатам, чтобы оставаться в игре и хоть как-то контролировать ситуацию — был велик риск, что Анкара начнет операцию вообще без согласования. Курды были резко против, и фактически это сделка за счет курдов, и все это понимают», — подчеркнул Рожин.

Главной интригой остается реальный формат операции в Рожаве.

«Главный вопрос совместной операции США и Турции в Сирии — кто, кому, что и сколько уступил. Когда будет совместно и окончательно объявлено о ширине «зоны безопасности», сразу станет понятно, кто пошел на уступки — если это хотя бы 25 и более километров, это значит, что американцы вынуждены были пойти на серьезные уступки Эрдогану, — указал глава аналитического центра «Кассад». Если это более ограниченная зона, значит — были достигнуты какие-то компромиссы, курды смогли протолкнуть какие-то свои требования, а турки согласились из-за неких посулов США. Все это мы узнаем уже в процессе».

Колумнист Федерального агентства новостей Кирилл Романовский рассказал о текущей ситуации в Рожаве по информации своих источников. На данный момент на севере Сирии относительно спокойно — большинство курдов полагают, что американцы не дадут в обиду своих союзников в Сирии, и Рожава не увидит вторжения протурецких бандформирований «Свободной сирийской армии» (ССА), которые убивали, грабили и терроризировали население Африна. Поэтому паники нет, население не готовится бежать от турецких войск.

«Пока серьезных антиамериканских разговоров в Рожаве, увы, нет. Более того — многие курды, связанные со СМИ и командованием YPG и SDF, считают, что подобного рода умозаключения о том, что «американцы решили слить Рожаву», — фейк», — рассказал колумнист ФАН.

Источники в Рожаве утверждают, что американцы согласились на «зону безопасности» глубиной от 4 до 8 километров — это крайне мало в сравнении с изначальными планами Анкары оккупировать пояс шириной до 35 километров. Если информация из Рожавы верна, турки получат лишь малонаселенную сельскохозяйственную зону к востоку от города Айн аль-Араб (Кобани).

«С точки зрения некоторых курдов, это «кость», которую американцы бросили туркам, — отметил Романовский. — Видимо, до трассы М4 номинально «зона безопасности» дойдет, однако еще непонятно, зайдут ли турки в эту зону — или же они просто поставят ее под контроль своей артиллерии. Хотя по факту она и так находится под контролем турецкой артиллерии и они могут в любой момент открыть огонь по любым формированиям на севере Сирии. О вводе туда каких-либо сирийских протурецких сил речи не идет — прежде всего, этого американцы не позволят».

На первый план в связи с турецкой операцией теперь выходит политическая борьба между курдскими силами в Рожаве.

«Важно понимать, что сами некоторые курдские формирования оттуда определенно не уйдут — не столько в пику туркам, сколько в пику проамериканскими «Демократическим силам Сирии». Эта версия сейчас очень активно муссируется в близким курдам кругах, и гласит она, по сути, что SDF — это как бы новая административная структура, которая была сформирована в Рожаве с подачи американцев, и американцы пытаются близких к апочистам — сторонников Абдуллы Оджалана, членов РПК, чье основное место базирования как раз Кобани, — отодвинуть от регионального администрирования, даже в разнообразных коммунах, сформированных в разных провинциях Рожавы», — отметил корреспондент ФАН, указав, что США не волнуют проблемы Турции с террористами РПК. [Отстранение РПК от власти в Рожаве] выгодно прежде всего самим американцам. Снабжение и логистика [между курдами в Сирии и РПК в Турции] американцам скорее выгодны, а вот административные ресурсы и боевые ресурсы, которыми располагает РПК, — не очень. Главное для них — отодвинуть РПК от этой истории и поставить своих людей из SDF».

По версии Кирилла Романовского, для Анкары такое «половинчатое» соглашение по формату «зоны безопасности» в Сирии является эффективным средством пропаганды и позволит успокоить население в Турции. Вполне возможно, что реальной операции в Рожаве не будет и катастрофа, которая произошла с жителями Африна, не повторится.