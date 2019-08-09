В Совфеде ответили украинцу, пожелавшему «расчленить Россию»

Украинский журналист издания «Корреспондент» считает, что необходимо срочно разработать некий план, который позволил бы «расчленить Россию». Одиозное заявление стало реакцией на слова первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Ранее российский политик заявил, что Крым снова станет частью Украины только в том случае, если Россия прекратит свое существование.

«Нам всем остро необходим проект по расчленению России. Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен», — написал украинец.

Сам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично заметил, что целостность России ни при каких условиях не будет нарушена.

«К сожалению, этот гражданин, видимо, лишен чувства юмора. Ведь я говорил это с юмором, я имею в виду фразу о том, что «Россия перестанет существовать». Этого никогда не произойдет. Расчленить Россию уже невозможно, все попытки, которые предпринимались до этого (последняя — распад Советского союза), были взяты на карандаш. Мы учли этот урок, а Россия осталась в своих исторических границах», — подчеркивает член верхней палаты парламента.

Сенатор также посоветовал украинским властям заняться решением внутренних проблем. Только в этом случае будет возможно восстановление целостности государства.

«Что касается «расчленения» России, пусть в Киеве лучше подумают о сохранении Украины как единого государства. Потому что, отвергая федерализацию Украины, они не понимают, что все регионы, которые не хотят подчиняться диктату националистов, экстремистов и прочих любителей притеснять русский язык, могут поставить вопрос о выходе из состава Украины. Мы этого не хотим, нам нужна сильная, сплоченная, единая Украина, поэтому мы и поддерживаем минские соглашения. Только «Минск» поможет Киеву сохранить целостность своего государства, иначе Донбасс никогда не вернется в состав Украины», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел незаконный государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признавать антиконституционную власть и объявили о своей независимости. В ответ Киев ввел режим так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. Вооруженный конфликт, только по официальным оценкам ООН, унес жизни более 13 тысяч человек.