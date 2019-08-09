Москва, 9 августа. Сбербанк и «Союзмультфильм» обратились в правительство с просьбой поддержать сделку по покупке банком 80% мультипликационной студии.

Отмечается, что в начале июля 2019 года первый вице-премьер Антон Силуанов написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что считает целесообразным поддержать эту идею. При этом он назвал условием сделки то, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция «Союзмультфильма». СМИ сообщили о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма». Как пишет Forbes, ссылаясь на слова на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву и источника в Минэкономразвитии, две компании намерены создать предприятие на базе ООО «Союзмультфильм».

Оно будет производить контент для банка. Разработкой стратегии работы компаний займется Roland Berger. Ожидается, что она составит план превращения «Союзмультфильма» из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента банка.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» позвал на работу автора комиксов в стиле «Игры престолов». Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Напомним, художник из Сыктывкара изобразил героев советских мультфильмов в виде персонажей популярной телесаги. Рисунки Уляшова пользовались огромной популярностью в соцсетях. Слащева отметила, что именно после этого невероятного успеха руководство студии решило пригласить художника на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм». Слащева уточнила, что Прокопию предложили стать специалистом по продвижению.

Судя по информации на странице Уляшова в соцсети «ВКонтакте», ему 25 лет. В графе место работы он указал Юношескую библиотеку Республики Коми. Кроме того, молодой человек организует республиканский «фестиваль гик-культуры» «Сыр-Кон», а также рисует комиксы. В мае этого года он опубликовал серию рисунков «Игра престолов» в стиле «Союзмультфильма».

Напомним, на Youtube канале российской киностудии «Союзмультфильм» вышла новая серия мультфильма для детей «Простоквашино». Главным героем стал кот Матроскин, который все время поет баллады о любви, чем хочет покорить сердца местных кошек.

Серия стала семнадцатой по счету и показала зрителям все краски весны. Матроскин открылся романтичным порывам и большое внимание уделяет общению с прекрасными представительницами семейства кошачьих. Под его весеннее настроение попал и Галчонок, который тоже хочет взаимности в делах любовных.