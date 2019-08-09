Экс-депутат Рады назвал странным заявление представителя «Оппоблока» о «войне с РФ»

Избранный депутат Верховной рады от занявшей второе место на парламентских выборах партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин выступил со странным заявлением по Крыму. В эфире телеканала «112 Украина» Волошин заявил, что в «крымском вопросе» РФ якобы является для Украины «воюющей стороной».

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма», — заявил Волошин, отвечая на прозвучавшее в эфире заявление, что в Донбассе якобы действуют российские военные. Это неоднократно было опровергнуто и Москвой, и руководством ДНР и ЛНР.

Затем избранный депутат Рады «творчески развил» тему «войны» Украины с Россией из-за Крыма.

«Мы почему-то никогда не поднимали этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором (из-за Крыма), где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации», — заявил Волошин.

Хотя Волошин затем с примерами в руках подтвердил, что Россия не является участником вооруженного конфликта в Донбассе, странные заявления представителя «Оппоблока» по Крыму вызывают массу вопросов, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров дал нестандартное объяснение тому, почему Волошин, еще не став полноправным депутатом, уже позволяет себе подобные заявления.

«Нет никакой партии (речь идет о коалиции «Оппозиционный блок — За жизнь»), это была во многом иллюзия, — отметил Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я уже публично говорил об этом, комментируя результаты выборов (в Раду): при таком токсичном списке, который сформировали в этой политической силе, они получили, на мой взгляд, слишком большой процент голосов. Например, там нет ни одного человека, который представлял бы интересы Юго-Востока (Украины). Поэтому меня нисколько не удивляет, что, даже не зайдя в парламент, они позволяют себе такого рода заявления».

По мнению экс-депутата Рады, это только начало, и скоро нынешний состав украинского парламента многих серьезно разочарует.

«Думаю, очень многие будут разочарованы, в том числе в России: нам навязывалась иллюзия, что на Украине есть люди, имеющие альтернативную точку зрения как на внутриукраинские вопросы, так и по поводу взаимоотношений с РФ. Это не так. Они будут приспосабливаться, и мы еще услышим огромное количество заявлений, которые, думаю, нас всех сильно удивят», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

По результатам внеочередных выборов в Верховную раду президентская партия «Слуга народа» заручилась поддержкой 43,16% избирателей, коалиция «Оппозиционная платформа — За жизнь», получившая 13,05% голосов, стала второй по количеству мандатов.

В Раду также прошли «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ произошло по воле его жителей и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российские власти подчеркивают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Украина, некоторые другие страны и международные институты отказываются признать Крым российским регионом. По мнению Москвы, такое ущемление прав жителей полуострова является незаконным.