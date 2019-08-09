В Совфеде рассказали, как Токио ответит за карту с обозначением Южных Курил японскими

Япония на официальном сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои. В Совете Федерации назвали это откровенной провокацией.

Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи на интерактивной карте с маршрутом олимпийского огня, опубликованной на сайте летней Олимпиады 2020 года, изображены как часть японской территории. Напомним, эти острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио на протяжении многих лет пытается оспорить российский суверенитет над Южными Курилами. При этом принципиальная позиция Москвы состоит в том, что эти острова являются неотъемлемой частью РФ на законных основаниях, имеющих соответствующее международно-правовое подтверждение.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал откровенной провокацией «присвоение» Курил Японией на карте Олимпийских игр — 2020.

«Несомненно, изображение Южных Курил частью Японии на карте Олимпиады-2020 является провокацией. И Токио придется официально извиняться за нее. Курилы — это территория России. Территорией РФ Южные Курилы и останутся», — заявил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

Клинцевич не исключил, что подобной провокацией Япония попыталась вывести Москву из себя, заставить ее отказаться от участия в летних Олимпийских играх, которые будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«Кто организовал эту провокацию, предстоит разобраться. Думаю, в ближайшее время мы выясним это. Россия не оставит сей факт без внимания и проведет работу по линии министерства иностранных дел. Токио извинится за провокацию. Не исключаю, что под давлением Москвы Япония проведет собственное расследование и найдет стрелочников. Скажут, что вот это они виноваты. Мол, по собственной инициативе присвоили Японии часть Курил, а власти не досмотрели. Но, если честно, я не думаю, что официальное руководство Японии самостоятельно и осознанно пошло на эту провокацию. Уж больно она грубая. Но отвечать, безусловно, придется официальным властям», — подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, несколькими днями ранее Москва выразила послу Японии Тоехисе Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил. Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что власти Японии выражают протест России из-за учений в районе острова Кунашир и посещения российским премьер-министром Дмитрием Медведевым острова Итуруп. В МИД РФ обратили внимание японского посла на «неприемлемость протестов Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории».