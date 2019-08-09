Следствие предъявило обвинение еще одному провокатору за призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 9 августа. СК РФ предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве еще одному фигуранту уголовного дела.

Жителю Москвы Айдару Губайдулину предъявили обвинение по второй части статьи 212 УК РФ «Массовые беспорядки». По словам адвоката Максима Пашкова, его подзащитный своей вины не признает.

Напомним, так называемая «оппозиция» после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей организовала незаконный митинг 27 июля. Участники этого сборища вели себя крайне агрессивно и провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев: кидали в них бутылки, куски асфальта и даже мусорные баки. Полицейские действовали максимально профессионально и аккуратно, не поддавались на выходки дебоширов и провокаторов.

Правоохранители и сотрудники Росгвардии делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность москвичей. Экс-начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить настоящее побоище на незаконном митинге.

Первое обвинение по делу о массовых беспорядках, которые устроили провокаторы на незаконном митинге, было предъявлено 1 августа. Задержанного Кирилла Жукова обвинили в применении насилия в отношении представителей власти и участии в массовых беспорядках. Ранее сообщалось, что СК РФ предъявил обвинение задержанному участнику незаконного митинга «оппозиции» в Москве Сергею Фомину.

Отметим, уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля были объединены в одно производство. По распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина расследование передано в Главное следственное управление СК России.

Незаконные митинги «оппозиции» стали следствием недопуска сторонников скандального блогера Алексея Навального в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей. Например, у правой руки Навального Любови Соболь нашли 15% липовых подписей, а в одной из московских квартир полиция обнаружила настоящую «фабрику по рисовке подписей» в ее пользу. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались фамилии мертвецов.