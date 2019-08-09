Полиция Москвы пообещала пресекать угрозы общественному порядку на незаконных митингах

Москва, 9 августа. Полиция Москвы пообещала немедленно пресекать действия провокаторов, угрожающих общественному порядку на незаконных митингах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», — предупредил представитель ведомства.

Также в московском ГУ МВД напомнили, что 10 августа в столице состоится согласованная акция на проспекте Академика Сахарова, а лица, призывающие к участию в несанкционированных митингах, будут нести ответственность в соответствии с законом. Представитель ведомства подчеркнул, что полиция просит участников митинга соблюдать порядок проведения массового мероприятия, а также не нарушать правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

В связи с несанкционированными акциями, которые проходят в Москве, глава столичного ГУ МВД Олег Баранов неоднократно заявлял, что полиция будет принимать все установленные законом меры, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города. Он также отметил, что правоохранители будут пресекать все провокации во время несанкционированных митингов.

Напомним, за организацией незаконных акций в Москве стоят представители так называемой оппозиции, которые пытаются оказать давление на столичную избирательную комиссию, правомерно отказавшуюся регистрировать их в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Этих граждан исключили из предвыборной гонки, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались сфальсифицированными. Отметим, что еще до отказа в регистрации ее неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Так, правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Также Соболь не побрезговала подкупом избирателей и использованием «подписей мертвых».

После состоявшейся 27 июля несанкционированной акции суд поместил под стражу всех ее организаторов, кроме Соболь, которая прикрылась от ареста малолетней дочерью. Однако полностью избежать ответственности несостоявшемуся кандидату не удалось: она получила крупный штраф и стала фигуранткой административного дела.