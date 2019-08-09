Горбунов предложил использовать портал госуслуг для сбора подписей в поддержку кандидатов

Москва, 9 августа. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что новые требования к сбору подписей в поддержку кандидатов должны исключить ошибки при их обработке из-за человеческого фактора.

Он подчеркнул, что неточности и ошибки при сборе подписей и оцифровке подписных листов стали причиной жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий, пишет ТАСС. Горбунов сказал, что следует изменить регламент сбора подписей и «с учетом перехода на цифровую экономику в стране надо уходить от человеческого фактора».

Председатель Мосгоризбиркома пояснил, что «если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг и для сбора подписей».

«Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок, то он может и отдать свой голос через этот же личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии», — подчеркнул Горбунов.

По его словам, новый формат сбора подписей должен исключить необходимость их проверки. Горбунов обратил внимание на то, что не поддерживает позицию смягчения требований к сбору подписей. Кроме того, он не готов «закрывать глаза на ошибки при проверке документов».

Горбунов заявил, что с 2020 года будет эксперимент по электронным паспортам. Российская столица, по его словам, станет пилотным проектом.

«Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет на портале госуслуг больше никто кроме гражданина доступа не имеет. Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия. Электронный паспорт и электронная подпись — тогда никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата», — резюмировал Горбунов.

Напомним, так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в несогласованных с властями города митингах после того, как сторонников скандального блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных — это почти 15% от общего числа при допустимых законом 10%. Также в одной из квартир полиция обнаружила настоящую «фабрику по рисовке подписей» в ее пользу. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались «мертвые души — фамилии мертвецов.

Последняя незаконная сходка «оппозиции» прошла 3 августа, ее участниками стали всего лишь полторы тысячи человек, среди них были и журналисты прозападных СМИ. Они ставили перед собой одну единственную задачу — найти хоть какую-нибудь картинку для антироссийской пропаганды. В этом вопросе активное содействие оказывали организаторы незаконного митинга. Особо отличилась Любовь Соболь. Она уже в третий раз арендовала бабушку-инвалида на коляске.

Предыдущая незаконная сходка «оппозиции» прошла 27 июля. Тогда ее участники провоцировали сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии, кидая в них куски асфальта и бутылки. Также в ход пошли перцовые и газовые баллончики. Полицейские действовали аккуратно и профессионально, делая все возможное для защиты безопасности горожан. Бывший начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила сотрудников Росгвардии за предотвращение настоящего побоища на незаконном митинге.

Следующий несанкционированный митинг так называемая «оппозиция» намерена провести 10 августа. В пресс-службе ГУ МВД предупредили о недопустимости призывов к незаконным публичным мероприятиям.