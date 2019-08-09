Бишкек, 9 августа. Попытки сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в субботу сообщило посольство России в Киргизии в Twitter.

Посольство России в Киргизии заявило, что обстановка в Бишкеке спокойная. Беспорядки в столице Киргизии начались после силового задержания политика в селе Кой-Таш Чуйской области. Сторонники Атамбаева потребовали отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Попытки сторонников экс- президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная. — Посольство РФ в КР (@rusembkg) August 9, 2019

Митингующие были разогнаны милицией, которая применила специальные средства, в частности светошумовые гранаты. Медицинская помощь потребовалась 98 пострадавшим. Кроме того, во время беспорядков были задержаны около 40 сторонников бывшего главы государства.

В субботу стало известно, что Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Он проведет в СИЗО до 26 августа.

Алмазбек Атамбаев возглавил Киргизию в 2011 году и покинул свой пост через шесть лет, после истечения президентского срока. Летом нынешнего года киргизский парламент лишил экс-президента неприкосновенности.

Экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

В среду спецназ Киргизии провел операцию по задержанию Атамбаева, в ходе которой была предпринята попытка штурма его дома. Сторонники политика попробовали помешать милиции и начали забрасывать сотрудников спецподразделения камнями. Те в ответ применили резиновые пули и шумовые гранаты. Задержать экс-президента тогда не удалось.

Сообщалось, что сотрудник спецназа скончался после штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. в Бишкекский центр травматологии и ортопедии был доставлен сотрудник спецназа в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. Кроме того, стало известно, что в больницы поступили 36 пострадавших, из них 15 — силовики.

При этом Атамбаев признался, что лично стрелял по атаковавшим его дом спецназовцам. По его словам, у соратников не было никого оружия. При этом Атамбаев обратил внимание на то, что вел неприцельный огонь — «старался не попадать» в людей. Он заявил, что готов содействовать освобождению задержанных его единомышленниками в ходе штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые в настоящее время находятся под охраной в доме бывшего киргизского президента.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил Основной закон страны, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Бывший глава страны сообщил о намерении вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

В МВД Киргизии рассказали, что сейчас обстановка в республике контролируется сотрудниками правоохранительных органов.